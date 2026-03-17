Arranca en abril la construcción de la planta Mexinol en Topolobampo, Sinaloa: Rocha Moya

El próximo 23 de abril inicia la construcción de la planta Mexinol; representa alrededor de 3,300 mdd de inversión y la generación de más de 4, 500 empleos.

Será el próximo 23 de abril cuando se coloque la primera piedra para arrancar la construcción de la planta Mexinol que producirá metanol en el puerto de Topolobampo, lo cual representa alrededor de 3 mil 300 millones de dólares de inversión y la generación de aproximadamente 4 mil 500 empleos directos e indirectos, anunció el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, durante la conferencia Semanera.

En su mensaje, el mandatario estatal comentó que este y otros temas fueron abordados durante la reunión con el Cónsul General de los Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster y destacó que se contempla invitar al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para que asista al evento y conozca además las otras inversiones extranjeras que se realizarán en Sinaloa, como las proyectadas por la cadena Wendy’s, misma que iniciará su proceso de expansión con un restaurante en Mazatlán.

Para concluir, Rocha Moya agregó que también se abordaron diversos aspectos que impactan la comercialización de productos agrícolas y acuícolas, mencionando que en una reciente reunión de corte nacional con Ebrard Casaubón, se planteó este tema en el marco del interés de las diversas regiones del país para conocer qué sean considerandos ante el comité de negociación del T-MEC y facilitar la exportación de la producción estatal.