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Primera ministra de Perú, Denisse Miralles, renuncia a tres semanas de haber asumido funciones
Miralles, de 49 años y con estudios de políticas públicas en Japón, fue ministra de economía del destituido exmandatario José Jerí, antecesor de José Balcázar.
La oficina de la Presidencia de Perú informó el martes la renuncia de la primera ministra Denisse Miralles, a tres semanas de asumir funciones y un día antes de su presentación en el Congreso para solicitar un voto de confianza.
Con su renuncia, a menos de un mes de las elecciones generales del 12 de abril, los otros 18 miembros del gabinete de ministros también deben poner sus cargos a disposición del Presidente del país, según la ley peruana.
El mandatario interino José Balcázar, que asumió funciones a mediados de febrero tras la destitución del presidente José Jerí por el Congreso, tiene la opción de confirmar a cada miembro del gabinete o sustituirlos por nuevos funcionarios.
"La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país", dijo la presidencia en X.