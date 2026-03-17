Primera ministra de Perú, Denisse Miralles, renuncia a tres semanas de haber asumido funciones

La ⁠oficina de la Presidencia de Perú informó el martes la renuncia de ⁠la primera ministra Denisse Miralles, ⁠a tres semanas de asumir funciones y un día antes de su presentación en el Congreso para solicitar un voto de confianza.

Con su renuncia, a menos de un mes de las elecciones generales del 12 de abril, los otros 18 miembros del gabinete de ministros también deben poner sus cargos a disposición del Presidente del país, según la ley peruana.

El mandatario interino José Balcázar, que asumió funciones a mediados de febrero tras la destitución del presidente José Jerí por ⁠el Congreso, tiene la ⁠opción de ⁠confirmar a cada miembro del gabinete o sustituirlos ⁠por nuevos funcionarios.

"La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante ⁠para el país", dijo la presidencia en X.