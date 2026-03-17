Amexcap está lista para acompañar el Plan México

La Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) y sus asociados multiplicarán por 10 el impulso de la banca de desarrollo, con el fin de acompañar al Plan México del gobierno Federal, señaló Pablo Coballasi, presidente de la asociación.

De ese modo, anunció que el monto será de aproximadamente 50,000 millones de pesos, invertido por los fondos de capital privado en las pequeñas y medianas empresas del país para su desarrollo.

El directivo sostuvo que además de impulsar el capital de fomento de 5,000 millones y ampliarlo hasta 50,000 millones, esa inversión se suma a los 7,500 millones de pesos al año que hacen los socios de Amexcap cada año y que visto a lo largo de dos décadas significan más de 89,000 millones de dólares.

Durante la Cumbre de Capital Privado 2026, Coballasi dijo que la Amexcap tiene hoy, el compromiso muy firme en seguir invirtiendo en el desarrollo de las empresas de México, pero sobre todo de "invertir a través del crédito privado en todos esos sectores en donde la banca no puede penetrar y atacar las necesidades que tiene ahí el país".

El representante de Amexcap dijo que de los 89,000 millones de dólares invertidos en México por los fondos de capital privado a lo largo de dos décadas, más del 40% se invirtió en los últimos 5 años. “Esto implica un crecimiento de más del 17 por ciento compuesto anual en estos 5 años, mientras la economía ha crecido a menos de 2 por ciento”.

Según Coballasi, el año pasado "rompimos récord en inversión extranjera directa en México, superamos la barrera de los 40,000 millones de dólares. Estamos viendo que ese ritmo va a continuar, inclusive se va a acelerar ahora con esta capitalización y esta dinámica y sinergia que estamos teniendo con la banca de desarrollo nacional como Nafin y Bancomext".

En el 2025 agregó, los fondos de capital de inversión crecieron su inversión en 47% frente año previo, mientras que los fondos de capital privado crecieron en 27 por ciento.

Por otra parte, la Amexcap presentó este martes de manera oficial a Véronique Billia como su nueva directora general, tras la salida de Liliana Reyes.

Billia, encabezó la estrategia de innovación para América Latina de la farmacéutica Roche.