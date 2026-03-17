La UNAM crea Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial, un nuevo órgano rector con el que busca ordenar su estrategia institucional frente al avance de esta tecnología y convertirla en una palanca de desarrollo académico, técnico y social.

La decisión fue establecida por acuerdo del rector Leonardo Lomelí Vanegas y coloca a la universidad en una ruta de coordinación interna para estudiar, analizar y generar conocimiento sobre las complejidades asociadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

De acuerdo con un comunicado de la universidad, el nuevo consejo funcionará como una instancia estratégica para articular las capacidades de la UNAM en torno a la inteligencia artificial (IA).

La universidad plantea que este esfuerzo forma parte de una estrategia transversal orientada al fortalecimiento técnico y a la creación de soluciones con enfoque humanista, adaptadas a la realidad social, lingüística y económica de México y América Latina.

Uno de los ejes centrales del nuevo organismo será la protección de la integridad académica y de la propiedad intelectual ante los desafíos del entorno digital. La UNAM sostiene que el consejo operará bajo un marco de responsabilidad ética y visión social, en un momento en que la expansión de la inteligencia artificial ya tiene efectos directos sobre los procesos de producción de conocimiento, enseñanza y circulación de contenidos.

La universidad acompaña esta decisión con datos que buscan dimensionar la velocidad de adopción de la tecnología. De acuerdo con un estudio de Google e Ipsos, 66% de las personas mexicanas conectadas a internet ya integra la inteligencia artificial en su vida diaria, mientras que 77% de ese grupo la utiliza con fines de educación y aprendizaje. En el plano global, agrega que 77% de las empresas implementa o explora el uso de esta tecnología en sus procesos operativos.

El consejo también tendrá una función de impulso. Según el comunicado, promoverá creatividad e innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, alentará el desarrollo de competencias digitales entre el alumnado y fomentará vínculos con sectores productivos para fortalecer la transferencia de conocimiento y la empleabilidad de los egresados, siempre bajo criterios de beneficio social. Para ello se apoyará en un Comité Académico Interdisciplinario, con la intención de mantenerse al día frente a tendencias emergentes.

La UNAM advierte que el nuevo organismo sesionará de manera ordinaria al menos dos veces al año y de forma extraordinaria cuando la naturaleza de los asuntos lo requiera. Con su creación, la institución busca responder con una estructura formal a una tecnología que ya incide en educación, operación empresarial y transformación digital.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx