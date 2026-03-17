Uber y NVIDIA se asocian para expandir la producción mundial de robotaxis

Uber Technologies y NVIDIA anunciaron este lunes una asociación para lanzar robotaxis controlados por software de conducción autónoma de Nvidia en la primera mitad de 2027, con planes de expandirse a 28 ciudades de todo el mundo para 2028.

La noticia impulso los títulos de Uber Technologies en Wall Street cerca de 5% hasta los 78.29 dólares por unidad, mientras que los papeles de NVIDIA retrocedieron un ligero 0.44% rumbo al cierre de las operaciones.

El plan de ambas empresas es desplegar una flota de robotaxis en Estados Unidos, comenzando en Los Ángeles y San Franciso en 2027 y expandirse a 28 ciudades alrededor del mundo para 2028.

Los vehículos funcionarán con la plataforma DRIVE Hyperion de Nvidia junto con Alpamayo, un modelo de IA basado en razonamiento diseñado para navegar entornos de conducción complejos.

El despliegue comenzará con vehículos de recopilación de datos para entrenar el sistema en las condiciones de conducción específicas de cada ciudad, antes de pasar a lanzamientos supervisados por operadores y, finalmente, a operaciones de nivel 4 totalmente autónomas.

Los esfuerzos de las empresas se centran en la autonomía de nivel 4 significa que los sistemas del vehículo pueden gestionar la mayoría de las situaciones sin intervención humana, con el objetivo de alcanzar la autonomía de nivel 5, donde los vehículos pueden realizar todas las tareas de conducción en cualquier circunstancia.

Una nueva movilidad

El anuncio se produce tras una serie de movimientos recientes de Uber para expandir su estrategia de vehículos autónomos.

A principios de este mes, la compañía se asoció con Motional para lanzar un servicio de robotaxis en Las Vegas, al tiempo que anunció colaboraciones con Wayve y Nissan, así como una alianza estratégica independiente con Zoox.

La empresa de transporte compartido ya había llegado a un acuerdo con el fabricante de vehículos eléctricos Lucid Group y la startup de conducción autónoma Nuro para desplegar robotaxis construidos sobre vehículos Lucid y propulsados por el software de conducción autónoma de Nuro en la red de Uber.

Los robotaxis se están expandiendo a más ciudades a medida que las empresas compiten por comercializar el transporte autónomo bajo demanda, con Waymo de Alphabet, empresa matriz de Google, liderando la oferta.

Mientras tanto, Tesla apuesta por un enfoque de autonomía basado en cámaras y ha declarado que planea lanzar su propio servicio de robotaxis aprovechando su gran capacidad de fabricación de vehículos.