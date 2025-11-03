Precio del crudo estable, pese a pausa de oferta de la OPEP+

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el lunes, mientras el mercado buscaba un equilibrio entre el último aumento de la oferta de la OPEP+ y los planes del grupo de pausar los aumentos de producción en el primer trimestre de 2026, junto con los temores de un exceso de oferta de petróleo y los débiles datos de la actividad manufacturera en Asia.

Los futuros del crudo Brent subieron 12 centavos, un 0.19%, y cerraron a 64.89 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 7 centavos, un 0.11%, y cerró a 61.05 dólares.

Mientras que la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 58.17 dólares el barril, una bajada de 0.43%, o 25 centavos.

OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los productores aliados acordaron el domingo aumentar la producción en 137,000 barriles por día (bpd) en diciembre. La OPEP+ también acordó pausar los aumentos en el primer trimestre del próximo año.

"Cualquier repercusión negativa en los precios derivada del aumento de producción de 137,000 barriles diarios por parte de la OPEP en este trimestre se vio compensada por la pausa sugerida por el cartel en los avances de producción después de finales de este año", señalaron analistas de la firma de asesoría energética Ritterbusch and Associates en una nota.

El lunes, Morgan Stanley elevó su pronóstico para el crudo Brent para la primera mitad de 2026 a 60 dólares por barril desde 57.50 dólares, citando la decisión de la OPEP+ de pausar los aumentos de cuotas del próximo año y los recientes acontecimientos relacionados con los activos petroleros rusos.

La Agencia Internacional de la Energía afirmó que el mercado se enfrenta a un superávit de hasta 4 millones de barriles diarios el próximo año. La OPEP prevé que la oferta y la demanda mundiales de petróleo se equilibren el año que viene.

Los directores ejecutivos de las petroleras europeas, reunidos en una conferencia en Abu Dabi, advirtieron sobre el peligro de ser demasiado pesimistas respecto al petróleo. Los analistas de RBC, un banco canadiense, dijeron que Rusia es una gran incógnita en el suministro energético tras las sanciones estadounidenses a los productores rusos Rosneft y Lukoil y los ataques a la infraestructura energética.

En octubre persistieron las dificultades para los principales centros manufactureros de Asia. Asia es la región con mayor consumo de petróleo del mundo.

El crecimiento de la demanda de crudo en China disminuyó se ha ralentizado desde 2020 a medida que el país hace la transición hacia energías limpias, según la importante petrolera TotalEnergies. El director ejecutivo, Patrick Pouyanne, declaró que era optimista a largo plazo debido al aumento de la demanda en India.

La fortaleza del dólar presionó a la baja los precios del petróleo, encareciendo el crudo para los compradores que utilizan otras divisas. El dólar se mantuvo cerca de su nivel más alto en tres meses frente a una cesta de monedas.