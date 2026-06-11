Petróleo sube tras amenaza de Trump de duros ataques contra Irán "esta noche"

Los precios del crudo subían el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país golpeará a Irán "con mucha dureza esta noche" y que pronto tomará el control de la infraestructura y los mercados de petróleo y gas de ese país de Oriente Medio.

Las hostilidades entre Washington y Teherán se han intensificado recientemente. Irán declaró el cierre del estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos lanzó nuevos ataques y de que Trump prometiera más bombardeos si no se alcanza un acuerdo de paz.

La mañana de este jueves, los futuros del crudo Brent ganaban 46 centavos, o un 0.5%, a 93.56 dólares por barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 65 centavos, o un 0.7%, a 90.68 dólares.

No obstante, tres fuentes iraníes y un funcionario europeo afirmaron que Estados Unidos e Irán están intercambiando mensajes sobre los detalles de un memorando tras alcanzar un acuerdo político, pero que aún quedan algunas cuestiones por debatir en profundidad, incluido un mecanismo para la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

La menor demanda de combustible en China también está contribuyendo a contener el repunte del petróleo impulsado por Irán, con una caída en el consumo de gasolina y diésel, así como menores importaciones de crudo.

El mando militar conjunto iraní anunció el cierre del estrecho, incluso para petroleros y buques comerciales, afirmando que se disparará contra cualquier embarcación que intente atravesarlo.

"La última escalada añade incertidumbre a unas negociaciones de alto el fuego ya frágiles y conlleva el riesgo de interrupciones prolongadas del suministro que han limitado las exportaciones mundiales de crudo, combustible y gas natural licuado desde que comenzó el conflicto", afirmó Soojin Kim, analista de MUFG.

El miércoles, el ejército estadounidense declaró en la red social X que los buques comerciales seguían transitando por el estrecho. También afirmó que ningún buque de guerra estadounidense había sido alcanzado, después de que los medios estatales iraníes dijeran que habían sido blanco de misiles y drones.