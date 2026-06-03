Petróleo sube más de 2 dólares en la apertura ante recrudecimiento de hostilidades en Oriente Medio

Los ⁠precios del petróleo subían más de un 2% este miércoles, ampliando ⁠las ganancias de la sesión anterior, a medida que se reavivaban las hostilidades en Oriente Medio y las conversaciones entre Teherán y Washington mostraban escasos avances.

A las ⁠10:49 GMT, los futuros del ⁠Brent ganaban 2.49 dólares, o un 2.6%, a 98.49 dólares por barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) sumaban 2.51 dólares, o un 2.7%, a 96.27 dólares.

Ambos referenciales alcanzaron sus máximos desde el 27 de mayo y el 22 de mayo, respectivamente, temprano en la sesión.

Irán lanzó misiles balísticos contra dos de sus vecinos regionales, Kuwait y Baréin, hiriendo a decenas de personas según las autoridades kuwaitíes, y las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra la isla iraní de Qeshm.

Tom Baker, director general para Baréin de la empresa global de comercio de materias primas Vitol, declaró el martes en una conferencia sobre energía que el mercado mundial del petróleo está subestimando algunos riesgos derivados de la guerra con Irán, en un momento en que el conflicto entraba en su cuarto mes.

La advertencia de la Agencia Internacional de la Energía de que las reservas mundiales de petróleo podrían alcanzar niveles críticos antes del pico de demanda del verano boreal si la reducción de las existencias continúa al ritmo actual ⁠se sumaba al sentimiento alcista.

"El estancamiento de las negociaciones ⁠entre Estados Unidos e Irán y ⁠las advertencias de la AIE sobre los niveles críticamente bajos de las reservas mundiales están ⁠añadiendo capas al alza a la prima de riesgo en los precios de referencia", afirmó Emril Jamil, analista senior de petróleo en LSEG.

Las reservas petroleras estadounidenses cayeron por séptima semana consecutiva la semana pasada, según fuentes del mercado que citaron datos del Instituto Estadounidense del Petróleo publicados el martes. Las reservas de crudo disminuyeron en 6.8 millones de barriles en la semana que finalizó el 29 de mayo, según ⁠las fuentes.

Los datos del Gobierno estadounidense sobre las reservas se publicarán este miércoles a las 14:30 GMT.