Petróleo subió y alcanzó su nivel más alto en un mes

Los precios del petróleo subieron 2% hasta alcanzar su nivel más alto en un mes el martes, después de que Estados Unidos reimplantara un bloqueo naval a Irán, lo que reducirá los flujos de petróleo de la región a través del Estrecho de Ormuz.

Antes de la guerra con Irán, alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo fluía a través del estrecho.

Entre los factores que limitaron el aumento de los precios estuvo la preocupación de que unos precios más altos de la energía pudieran impulsar la inflación, frenar el crecimiento económico mundial y, en última instancia, reducir la demanda de petróleo.

Los futuros del Brent subieron 2.06% o 1.72 dólares a 85.10 dólares por barril; el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 2.19% o 1.71 dólares a 79.83 dólares. La mezcla mexicana de exportación ganó 3.36 dólares o 4.60% a 76.36 dólares por barril.

Por segunda sesión consecutiva, el Brent cerró en su nivel más alto desde el 12 de junio y el WTI en su nivel más alto desde el 15 de junio.

Ese aumento de precio mantuvo al Brent en territorio de sobrecompra técnica por segundo día consecutivo, algo que no ocurría desde marzo.

“La reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán se está acelerando esta semana y probablemente continuará, dado el bombardeo adicional estadounidense durante la noche que siguió al restablecimiento del bloqueo estadounidense del Estrecho de Ormuz”, dijeron los analistas de la firma de asesoría energética Ritterbusch and Associates en una nota.

El presidente estadounidense Donald Trump dio marcha atrás en su propuesta de cobrar una tasa del 20% por la vigilancia del estrecho en el marco del conflicto con Irán, y afirmó que, en su lugar, buscaría acuerdos de inversión con los estados del Golfo.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo oleadas de ataques por tercera noche consecutiva después de que Teherán anunciara el cierre del estrecho. El lunes, Trump restableció el bloqueo a la navegación iraní y propuso el pago de una tasa.

Horas antes de que la tarifa entrara en vigor, Trump dijo que el estrecho estaba abierto a todo el tráfico marítimo excepto el de Irán. Tras ese comentario, los futuros del crudo estadounidense registraron un breve descenso el martes por la mañana. Los precios se recuperaron más tarde ese mismo día tras los informes de que un miembro de la tripulación india murió y otros ocho resultaron heridos cuando misiles de crucero iraníes impactaron contra dos petroleros emiratíes .

Los ataques han alimentado las dudas de que el memorando de entendimiento firmado el mes pasado conduzca a una tregua permanente en la guerra que ha interrumpido el suministro energético mundial y avivado los temores inflacionarios.

A principios de este mes, cuando parecía que el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se mantendría vigente, los futuros del Brent y del WTI cotizaban cerca de los niveles observados antes de que que comenzara el conflicto armado, el 28 de febrero.

Los datos mostraron que la inflación en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en junio debido al retroceso de la energía.