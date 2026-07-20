Petróleo se estabiliza a inicio de semana por conflicto EU-Irán y amenaza de bloqueo hutí

Los ⁠precios del petróleo operaban estables este lunes, ya que la presión derivada ⁠de las esperanzas de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se veía contrarrestada por la declaración de un bloqueo naval contra Arabia Saudita por parte de ⁠los hutíes de Yemen.

A ⁠las 12:22 GMT, los futuros del Brent subían 18 centavos, o un 0.2%, a 88.28 dólares el barril, tras tocar los 91.42 dólares, su máximo desde el 11 de junio. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) caía 34 centavos, o un 0.4%, a 82.15 dólares, tras alcanzar su nivel más alto desde el 12 de junio, a 85.39 dólares.

Los precios referenciales tocaron antes picos de más de un mes debido a la preocupación por la interrupción de los envíos a través del estrecho de Ormuz.

Los mediadores presentaron a Irán una propuesta para rebajar la tensión en el conflicto con Estados Unidos, en la que se sugiere un alto el fuego de diez días con el fin de encontrar formas de reactivar el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, según declaró el lunes a Reuters un alto cargo iraní.

Los esfuerzos por restablecer el diálogo entre Estados Unidos e Irán lastraban los precios, según Crispus Nyaga, analista de investigación de Empire FX. Sin embargo, el tráfico por el estrecho de Ormuz se ha reducido de forma drástica y solo un puñado de buques ⁠atravesó la vía navegable, añadió.

Los precios habían ⁠ampliado anteriormente las fuertes alzas de la ⁠semana pasada, impulsados por unas recientes hostilidades entre Estados Unidos e Irán que han restringido los ⁠envíos petroleros a través del estrecho.

El conflicto en Oriente Medio se recrudeció durante el fin de semana, con Estados Unidos llevando a cabo su novena noche consecutiva de ataques contra Irán, mientras que aliados de Washington como Kuwait y Baréin informaron de más ataques iraníes.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó el lunes que dos petroleros quedaron inmovilizados tras unas explosiones cuando intentaban transitar por lo que describió como una ruta meridional insegura ⁠a través del estrecho de Ormuz, alegando que el ejército estadounidense les había animado a utilizar ese paso.