Trump afirma que acuerdo con Ucrania está cerca; europeos proponen fuerza multinacional de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania está más cerca que nunca, mientras que varios dirigentes europeos propusieron una "fuerza multinacional" para garantizar la paz.

Estas optimistas declaraciones se produjeron en el segundo día de conversaciones en Berlín entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y emisarios estadounidenses para impulsar los esfuerzos destinados a detener el conflicto.

"Creo que ahora estamos más cerca que nunca", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, y agregó que tuvo "conversaciones muy largas y muy buenas" con Zelenski y otros dirigentes, incluidos los de Reino Unido, Francia, Alemania y el secretario general de la OTAN.

Los mandatarios europeos propusieron dirigir una fuerza con el apoyo de Estados Unidos como parte de las "sólidas garantías de seguridad" para Ucrania, con el objetivo de evitar que Rusia viole un acuerdo para poner fin al conflicto, afirmaron en una declaración conjunta.

Zelenski, quien se reunió por segundo día consecutivo en la capital alemana con el emisario especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, informó de "avances reales" en cuanto a las garantías de seguridad.

Sin embargo, también indicó que siguen existiendo diferencias sobre la posible cesión de territorios.

"Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios (...). Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes", declaró Zelenski a la prensa.

Garantías de seguridad de EU

Trump incrementó la presión sobre Kiev desde que presentó en noviembre un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra, iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

El proyecto, sin embargo, fue criticado por los ucranianos y sus aliados por ser demasiado favorable a Moscú.

Desde entonces, las autoridades de Kiev presentaron una contrapropuesta y Zelenski declaró que su país estaba dispuesto a transigir en su deseo de adherirse a la OTAN, siempre y cuando recibiera a cambio garantías sólidas en materia de seguridad.

El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó este lunes que las recientes conversaciones ofrecieron una "verdadera oportunidad para un proceso de paz" y elogió a Estados Unidos por ofrecer un conjunto "notable" de garantías de seguridad.

En su declaración conjunta, los dirigentes europeos -entre ellos los de Reino Unido, Francia y Alemania-, esbozaron lo que, según ellos, son otros puntos de consenso con los funcionarios estadounidenses.

El ejército ucraniano debería seguir recibiendo un amplio apoyo y mantener una fuerza en tiempos de paz de 800,000 soldados, según el documento.

La paz también se mantendría gracias a un "mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego dirigido por Estados Unidos, que identificaría las violaciones y "proporcionaría una alerta temprana de cualquier ataque futuro".

Funcionarios estadounidenses advirtieron que Ucrania debe aceptar el acuerdo, el cual proporcionaría, según ellos, garantías de seguridad muy similares al Artículo 5 de la OTAN, que considera que un ataque a un aliado es un ataque a todos los miembros.

"La base de ese acuerdo es, básicamente, contar con garantías realmente, realmente fuertes -como las del Artículo 5- y también una disuasión muy, muy sólida" mediante armamento, señaló un funcionario bajo condición de anonimato.

"Esas garantías no estarán sobre la mesa para siempre", agregó.

Trump ya descartó la entrada formal de Ucrania en la OTAN y se alineó con Moscú al calificar las aspiraciones de Kiev de unirse a la alianza como una razón para la invasión rusa.

Putin "quiere territorio"

En cuanto a las conversaciones con la parte estadounidense, Zelenski afirmó que estas "nunca son fáciles", pero que fueron "productivas".

Un funcionario cercano a estas negociaciones declaró a AFP que la parte estadounidense sigue exigiendo que Ucrania ceda el control del Donbás -formada por las regiones orientales de Lugansk y Donetsk-, una línea roja para Kiev.

Rusia controla casi toda Lugansk y alrededor del 80% de Donetsk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "quiere territorio", subrayó esta fuente. "Los estadounidenses dicen que Ucrania 'debe retirarse', lo que Kiev rechaza", añadió.

Trump calificó de inevitable que Ucrania tuviera que ceder territorio a Rusia, un resultado inaceptable para Zelenski tras casi cuatro años de guerra.

Rusia señaló que insistirá en sus demandas fundamentales, entre ellas las relativas al territorio y a que Ucrania nunca se una a la Alianza Atlántica.

Moscú también se opuso anteriormente a cualquier fuerza liderada por Europa en Ucrania para vigilar el cumplimiento de un acuerdo de paz.

El Kremlin indicó el lunes que espera que Washington le informe sobre los resultados de las conversaciones en Berlín.