¿Qué debes hacer si te corresponde un salario mínimo profesional y te pagan menos?

El salario mínimo profesional es, al igual que el general, un derecho irrenunciable para las 61 profesiones y oficios incluidos en el listado que establece los montos que corresponden a cada una de ellas, por lo que pagar menos de lo establecido tiene consecuencias para los empleadores.

Los montos de los salarios mínimos profesionales son mayores que el mínimo general porque se considera que demandan conocimientos y habilidades especiales que son compensadas con un ingreso mayor. Además, se incluyen labores que pudieran caer en ingresos precarios.

La diferencia entre el mínimo general y el profesional va desde 0.57% hasta 124% extra, según el trabajo. La diferencia promedio entre ambos es de 14%, de acuerdo con datos de la Conasami.

El salario mínimo general en 2026 será de 9,451.2 pesos mensuales, mientras que el salario mínimo profesional más bajo será de 9,505.5 pesos al mes para un “manejador de granja avícola” y el más alto para un reportero de prensa escrita que deberá percibir 21,163.8 pesos mensuales.

Por tanto, ninguna persona que desempeñe alguna de las 61 profesiones y oficios de ese listado debe ganar menos que el salario mínimo profesional que le corresponda.

Si un trabajador detecta que recibe menos que el mínimo profesional indicado en el listado de Conasami, puede iniciar una demanda para reclamar el pago correspondiente. Sin embargo, hay empleados en una zona gris, ganan menos que el mínimo profesional pero arriba del monto general.

“Es lo que tendría que vigilar (el trabajador), que al menos le paguen el mínimo sobre su profesión”, recomienda Diego García Saucedo, abogado especialista en relaciones laborales y socio director en García Velázquez Abogados.

A simple vista, sus empleadores no cometerían una infracción a Ley Federal del Trabajo (LFT) pues no reciben menos que el mínimo general. Sin embargo, estos trabajadores deben percibir el mínimo profesional.

El empleador puede argumentar que el empleado gana más que el mínimo general y, por tanto, cumple con la legislación, pero la decisión quedará en manos de la autoridad judicial que revisará si las funciones del trabajador corresponden con la descripción del puesto en el listado definido por la Conasami.

“Puede demandar. Si el desempeño de sus funciones se encuadra en la descripción”, explica Vanessa Díaz Vázquez, abogada especialista en derecho del trabajo.

Hay factores que pudieran jugar en contra del trabajador. Por ejemplo, en el caso de las profesiones si no cuentan con el título que los acredite como especialistas podrían no recibir el monto correspondiente a sus labores especializadas, pero si demuestra que sus tareas diarias se apegan a la descripción oficial del puesto, tienen mayor posibilidad de ganar una demanda.

“Si no cuentan con un título profesional es un área gris, pero si sí cuenta con todos los requisitos, es decir, en el contrato está establecido que sus funciones son relativas a este, sí lo pueden demandar”, agrega Díaz Vázquez.

Los especialistas sugieren a los trabajadores revisar la descripción del puesto ya que en ocasiones el nombre de la posición no coincide con el de la lista, pero si la descripción sí se apega a las tareas que realiza en su día día, entonces también puede recurrir a la vía legal para denunciar y corregir la irregularidad.

“Las empresas libremente pueden denominar sus posiciones, pero si tus funciones son relativas a esa categoría y denominación será el criterio del tribunal” el que determine si hubo o no una violación por parte del empleador, comenta Díaz Vázquez.

Multas y sanciones para las empresas que paguen menos que el salario mínimo profesional

Las empresas en México pueden ser sancionadas con multas económicas o hasta cárcel en caso de pagar a los trabajadores por debajo del salario mínimo vigente, sea profesional o general.

La LFT fija las sanciones económicas y de prisión para quienes pagan menos del mínimo, e incrementan en función del monto no pagado.

90,512 pesos (800 UMAS), cuando el monto omitido no excede el valor mensual de un salario mínimo.

181,024 pesos (1,600 UMAS), si la omisión es mayor al importe de 30 veces la UMA, pero no excede tres meses de salario mínimo general.

362,048 pesos (3,200 UMAS), cuando la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica.

Impone penas que van de los seis meses a los cuatro años de cárcel, dependiendo la cantidad que no se pagó.

“Lo primero que debe de pasar es que exista una denuncia, ya sea anónima o firmada ante la Secretaría de Trabajo y Protección Social que derivará en una inspección para detectar si hay esa violación de pagar menos de los salarios mínimos”, describe García Saucedo.

Sugieren comunicar a los trabajadores los aumentos al salario mínimo

Los especialistas llaman a las empresas a ajustar sus tabuladores antes del 1 de enero de 2026, fecha en que entra en vigor el incremento a los salarios mínimos para cumplir con la legislación y evitar demandas y sanciones. Además, es importante la comunicación interna de los ajustes al salario.

“Les recomiendo la comunicación interna para informar que se va a ajustar el salario mínimo, a partir de qué fecha y en el caso de que tengan a algún trabajador de oficios o profesiones que tenga un salario especial, notificarles el aumento”, comenta la abogada.

Qué son los salarios mínimos profesionales

La figura de salarios mínimos profesionales se creó en 1962, pero la fijación de los primeros montos ocurrió hasta 1966 con base en un Manual para evaluación de oficios y trabajos especiales en el cual se analizaba el grado de calificación con el fin de clasificarlos.

El manual analizaba desde las instrucciones, experiencia, esfuerzo físico, mental, visual hasta manejo de maquinaria. La primera fijación de los salarios mínimos profesionales consideró las diferencias basadas en esos elementos, lo que determinó montos distintos entre los puestos del listado.