Petróleo se desploma 4% tras declaraciones de Qatar y Bessent sobre acuerdo con Irán

Los precios del petróleo se desplomaban cerca de un 4% el ⁠martes, a mínimos de tres semanas, tras declaraciones de Qatar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que avivaron las esperanzas ⁠de una solución diplomática al conflicto ⁠de Oriente Medio, lo que mejoraría el flujo de energía por el estrecho de Ormuz.

A las 11:59 GMT, los futuros del Brent con vencimiento más cercano perdían 3.11 dólares, o un 3.71%, a 80.66 dólares por barril, tras tocar un pico de 86.33 dólares en la sesión.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaba 3.58 dólares, o un 4.46%, a 76.76 dólares, tras alcanzar un máximo de sesión de 82.33 dólares.

Ambos contratos cayeron a sus niveles más bajos desde el 13 de julio, tras haber avanzado más de un 2% más temprano en la sesión debido a la incertidumbre sobre las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

"Los precios del crudo están cediendo las ganancias previas tras los comentarios de funcionarios qataríes que afirman que se ha redactado un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán", señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, ⁠señaló que continúan los esfuerzos para alcanzar una ⁠solución diplomática al conflicto, ⁠y que mediadores como Qatar, Pakistán y Omán están coordinándose para facilitar las negociaciones e ⁠intercambiar borradores de propuestas entre las partes.

Bessent afirmó que podría alcanzarse un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tan pronto como este martes o miércoles. Según declaró a la CNBC, había visto "bastantes" buques salir del estrecho de Ormuz.

"Aunque la producción en Oriente Medio se ha recuperado de los mínimos, sigue estando por debajo de los niveles previos al conflicto, ⁠lo que mantiene al mercado del petróleo con un suministro insuficiente", añadió Staunovo.