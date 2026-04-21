Petróleo cae más de 1 dólar por expectativas de reunión EU-Irán y de reapertura del suministro

Los ⁠precios del petróleo bajaban la mañana de este martes, revirtiendo las ganancias de la sesión anterior, ⁠ante las expectativas de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se celebren esta semana y den lugar a un aumento del suministro procedente de la importante ⁠región productora de Oriente Medio.

A ⁠las 09:55 GMT, los futuros del crudo Brent restaban 69 centavos, hasta los 94.79 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos para mayo (WTI) caían 1.12 dólares, para colocarse en los 88.49 dólares. Este contrato vence el martes y el de junio, más activo, cedía 16 centavos, a 90.27 dólares.

Ambos referenciales se dispararon el lunes, con el Brent subiendo un 5.6% y el WTI, un 6.9%, después de que Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y Estados Unidos confiscó un buque de carga iraní como parte de su bloqueo portuario.

Los inversores están pendientes de si las posibles conversaciones de esta semana podrían dar lugar a una prórroga del alto el fuego existente o a un acuerdo definitivo, aunque sigue siendo probable que haya nuevas interrupciones en el flujo de petróleo.

"El mercado se inclina a creer que, antes de que expire el alto el fuego mañana, al menos se alcanzará una prórroga entre Estados Unidos e Irán, y que las conversaciones entre Israel y Líbano previstas para el jueves tampoco decepcionarán", afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

Subrayando la incertidumbre, un funcionario iraní afirmó que no se había tomado ⁠ninguna decisión sobre la asistencia a las conversaciones, y ⁠el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas ⁠Araqchi, señaló que las "continuas violaciones del alto el fuego" por parte de Estados Unidos constituyen un obstáculo ⁠para nuevas negociaciones.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, corredor por el que transita normalmente cerca de una quinta parte del suministro petrolero mundial, siguió siendo limitado el lunes, y el comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, afirmó que será un verano boreal difícil para Europa debido a la escasez de combustible, incluso en el mejor de los casos.

Si las interrupciones persisten durante otro mes, las pérdidas totales podrían ascender ⁠a unos 1,300 millones de barriles, con precios que probablemente rondarán los 110 dólares en el segundo trimestre, según Citi.