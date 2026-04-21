Sheinbaum habla con Takaichi y acuerda seguir trabajando en la relación estratégica México-Japón

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó la mañana de este martes que el lunes por la tarde sostuvo una conversación con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, con quien acordó seguir trabajando en la relación estratégica entre ambos países.

En su cuenta de la red social X, la primera mandataria agradeció a la ministra por el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en materia ambiental para el saneamiento de ríos y la reducción de la contaminación atmosférica.

“Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación. Agradecí el apoyo de su Agencia de Cooperación en materia ambiental para saneamiento de ríos y contaminación atmosférica y propuse seguir ampliando este marco para otros temas”, escribió Sheinbaum en un mensaje en la red social X.

Sheinbaum Pardo recordó que en México se encuentran establecidas más de 1,600 empresas japonesas, las cuales han generado alrededor de 350,000 empleos directos en el país.

Finalmente, reiteró que, junto a la ministra japonesa, acordó dar continuidad a los trabajos para fortalecer la relación estratégica entre ambos países.

Ante el terremoto ocurrido en Japón, en la víspera la presidenta de México expresó su solidaridad con el pueblo japonés. Asimismo, deseó de que no haya víctimas humanas y mostró su disposición a seguir de cerca la situación en los próximos días.