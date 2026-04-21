Mientras esperas claridad, alguien más ya decidió: el costo oculto de la indecisión

Hay empresas en Mexico, y en América Latina, que hoy están perdiendo oportunidades… no por equivocarse, sino por esperar.

Esperan definiciones regulatorias. Esperan señales más claras del mercado. Esperan a que baje la volatilidad, a que se estabilice el tipo de cambio, a que “el panorama se entienda mejor”. El problema es que ese momento rara vez llega a tiempo para todos.

La indecisión tiene una ventaja engañosa: no deja huella inmediata. No hay un asiento contable que diga “pérdida por duda prolongada”. No hay comité que la cuestione frontalmente. Pero su impacto es real, acumulativo y, muchas veces, irreversible.

En entornos de alta incertidumbre —como el actual en buena parte de la región— el instinto natural es esperar más información. “Veamos cómo evoluciona”. “Démonos unos meses más”. “No es momento de arriesgar”.

Mientras tanto, el mercado sí se mueve.

Una empresa de consumo en la región decide lanzar una nueva línea de productos en un mercado donde las condiciones todavía son inestables. No tiene todas las respuestas —ni sobre demanda, ni sobre costos futuros—, pero sí tiene claro algo: si espera a que todo se aclare, llegará tarde. Empieza con un despliegue acotado, prueba canales, ajusta sobre la marcha.

Otro jugador, con capacidades similares, decide esperar. Quiere mayor certidumbre antes de comprometer recursos. Meses después, cuando el entorno sigue siendo ambiguo —porque así funciona la realidad—, descubre que el espacio ya fue tomado.

No perdió dinero. Perdió timing. Y en muchos mercados, eso es más caro.

Paradójicamente, muchas empresas no fracasan por tomar malas decisiones, sino por tomarlas demasiado tarde.

Decidir no es eliminar la incertidumbre. Es avanzar a pesar de ella.

Aquí conviene distinguir entre dos tipos de decisiones: las reversibles y las irreversibles. Las primeras —la mayoría— permiten corregir el rumbo con relativo bajo costo: lanzar un piloto, entrar a un mercado con estructura ligera, probar una alianza. Las segundas —menos frecuentes— sí requieren mayor análisis: una adquisición relevante, una apuesta estructural, un cambio de modelo.

El error común es tratar todas las decisiones como si fueran irreversibles. Y eso paraliza.

Cuando todo se eleva al nivel de “hay que pensarlo muy bien”, la organización pierde velocidad. Y en este contexto, la velocidad ya es una ventaja competitiva en sí misma.

No se trata de decidir impulsivamente. Se trata de diseñar sistemas que permitan decidir con información incompleta, pero suficiente. De acotar riesgos en lugar de intentar eliminarlos. De preferir aprendizaje rápido sobre perfección tardía.

Hay otra dimensión menos evidente: la psicológica.

No decidir también protege. Protege al ego, porque evita el error visible. Protege la reputación interna, porque “nadie se equivoca si no se mueve”. Protege la comodidad, porque no obliga a tomar posturas.

Pero ese “costo evitado” es, en realidad, una inversión negativa. Se paga con pérdida de relevancia, con desgaste competitivo, con oportunidades que ya no regresan.

En ese sentido, la indecisión no es neutral. Es una decisión en sí misma. Solo que sin el control ni la intención de quien la toma.

Los empresarios que hoy están avanzando no necesariamente tienen más información. Tienen mejor criterio para decidir cuándo es suficiente.

Saben que una decisión imperfecta, bien ejecutada y ajustada a tiempo, genera más valor que una decisión perfecta que llega tarde. Han institucionalizado la experimentación. Han bajado el costo del error controlado. Y, sobre todo, han hecho de la velocidad un hábito, no una excepción. Como me dijo un jefe alguna vez: “Cuando disparas un arma sabes realmente qué te mata... todo mundo cree que es la bala, pero si tomas una bala con tu mano y tratas de hacerte daño, no puedes… lo que realmente mata es la velocidad…”

En este entorno, no decidir no te mantiene en el mismo lugar. Te mueve. Pero hacia atrás, y sin darte cuenta.