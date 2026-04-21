El alza del precio del combustible encarece los vuelos de larga distancia más de 100 dólares: T&E

Las perturbaciones en el suministro mundial de petróleo provocadas por la guerra en Irán ⁠han encarecido en más de 100 dólares el precio de los vuelos de larga distancia desde Europa, un coste que probablemente provocará un aumento en el precio de los billetes, según ha señalado la organización ⁠Transport & Environment (T&E).

El aumento de los precios del combustible ⁠para aviones ha incrementado el coste medio del combustible en 88 euros (104 dólares) por pasajero en los vuelos de larga distancia que salen de Europa y en 29 euros en los vuelos dentro de Europa, según T&E.

Su análisis comparó los precios a fecha de 16 de abril con los de justo antes de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El combustible para un vuelo de Barcelona a Berlín costaría 26 euros más por pasajero, mientras que un viaje de larga distancia de París a Nueva York costaría 129 euros más en combustible, estimó T&E en su análisis publicado el martes.

Las aerolíneas europeas se preparan para una primavera y un verano difíciles, ya que los precios del combustible de aviación han subido hasta superar con creces los 100 dólares por barril desde que comenzó la guerra con Irán y crece la preocupación de que la escasez pueda provocar cancelaciones de vuelos.

La Unión Europea tiene previsto responder el miércoles con directrices sobre la gestión del suministro limitado de combustible para aviones.

T&E calculó el consumo medio de combustible en todas las rutas de vuelo con salida desde Europa y lo dividió por el número de pasajeros que salen, para calcular cuánto aumentaría el coste por persona debido a la subida del precio del combustible. Directivos de aerolíneas como Lufthansa, Ryanair y Air France-KLM afirmaron ⁠en marzo que probablemente repercutirían el aumento de los costes ⁠del combustible a los consumidores si el estrecho ⁠de Ormuz permanecía cerrado a largo plazo.

T&E dijo que sus cálculos mostraban que los costes adicionales derivados del aumento del ⁠precio del combustible eran mucho mayores que los costes a los que se enfrentan las aerolíneas por cumplir con las políticas de la UE sobre el cambio climático.

"La crisis ‌de Oriente Medio demuestra que nuestra verdadera vulnerabilidad es un depósito lleno de petróleo extranjero, no las leyes diseñadas para solucionarlo", dijo Diane Vitry, directora de aviación de T&E.

Las aerolíneas han pedido que se reviertan algunas políticas climáticas de la UE, incluida la obligación de utilizar combustible sintético verde para aviones a partir de 2030, así como una revisión de las ⁠próximas normas sobre fijación de precios del carbono.

Como parte de su paquete de medidas, la UE se dispone a impulsar la independencia energética mediante mayores inversiones en combustible verde para aviones.