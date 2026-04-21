Trump dice que Anthropic "está mejorando" y se muestra abierto a un acuerdo con el Pentágono

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠dijo este martes a la CNBC que el gigante de la inteligencia artificial Anthropic estaba "mejorando su imagen" ⁠a ojos de su ⁠administración y que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo para permitir que la empresa volviera a retomar contratos con funcionarios de Defensa.

En febrero, Trump ordenó al gobierno que dejara de trabajar con Anthropic. El Pentágono respondió declarando a la empresa un riesgo para la cadena de suministro, lo que supuso un duro golpe para el laboratorio de inteligencia artificial tras un enfrentamiento por las normas sobre cómo las fuerzas armadas podían utilizar sus herramientas de inteligencia artificial.

La empresa rebate esa caracterización y presentó una demanda contra el Departamento de Defensa en marzo por dicha decisión.

El presidente ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, ⁠se reunió con funcionarios de ⁠la Casa Blanca ⁠la semana pasada para intentar reparar la relación. La Casa ⁠Blanca calificó la reunión de productiva y constructiva.

"Vinieron a la Casa Blanca hace unos días y mantuvimos unas conversaciones muy buenas con ellos", dijo Trump el martes en el programa "Squawk Box" de la CNBC. "Y creo que están mejorando. Son muy inteligentes ⁠y creo que pueden ser de gran utilidad. Me gusta la gente inteligente", dijo.