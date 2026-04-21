EU pide al agregado de seguridad de Brasil abandonar el país; Lula podría tomar medidas recíprocas

El ⁠Gobierno de Estados Unidos ha pedido ⁠al agregado de seguridad brasileño Marcelo Ivo de Carvalho que abandone el país, dijo el lunes la ⁠embajada estadounidense en ese ⁠país sudamericano.

De Carvalho, que actúa como enlace con las autoridades de inmigración estadounidenses, trabaja desde Miami.

La medida se conoce después de que el ICE detuviera la semana pasada al jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, quien huyó de Brasil en septiembre tras ser condenado por conspirar para dar un golpe de Estado junto con el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Donald Trump.

"Ningún extranjero puede manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas al territorio estadounidense", dijo en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU, que añadió ⁠que se había pedido ⁠al "funcionario brasileño en cuestión" que ⁠abandonara el país.

El mensaje, que fue compartido por ⁠la embajada de EU en Brasil, no nombraba al funcionario ni mencionaba explícitamente el caso de Ramagem. La embajada confirmó posteriormente a Reuters que se refería a De Carvalho.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y la Policía Federal no respondieron de ⁠inmediato a las solicitudes de comentarios.

Lula dice que Brasil podría tomar medidas recíprocas

El ⁠presidente de ⁠Brasil, Luiz Inácio Lula ⁠da Silva, dijo ⁠la mañana de este martes que su Gobierno podría tomar medidas de represalia tras la expulsión por parte de Estados Unidos de un agregado de la Policía Federal.

La embajada de Estados Unidos en la ⁠capital de ⁠Brasil, Brasilia, ⁠no estuvo disponible ⁠de inmediato para hacer comentarios.