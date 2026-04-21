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EU pide al agregado de seguridad de Brasil abandonar el país; Lula podría tomar medidas recíprocas
El Gobierno de Estados Unidos ha pedido al agregado de seguridad brasileño Marcelo Ivo de Carvalho que abandone el país, dijo el lunes la embajada estadounidense en ese país sudamericano.
El Gobierno de Estados Unidos ha pedido al agregado de seguridad brasileño Marcelo Ivo de Carvalho que abandone el país, dijo el lunes la embajada estadounidense en ese país sudamericano.
De Carvalho, que actúa como enlace con las autoridades de inmigración estadounidenses, trabaja desde Miami.
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La medida se conoce después de que el ICE detuviera la semana pasada al jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, quien huyó de Brasil en septiembre tras ser condenado por conspirar para dar un golpe de Estado junto con el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Donald Trump.
"Ningún extranjero puede manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas al territorio estadounidense", dijo en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU, que añadió que se había pedido al "funcionario brasileño en cuestión" que abandonara el país.
El mensaje, que fue compartido por la embajada de EU en Brasil, no nombraba al funcionario ni mencionaba explícitamente el caso de Ramagem. La embajada confirmó posteriormente a Reuters que se refería a De Carvalho.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Lula dice que Brasil podría tomar medidas recíprocas
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo la mañana de este martes que su Gobierno podría tomar medidas de represalia tras la expulsión por parte de Estados Unidos de un agregado de la Policía Federal.
La embajada de Estados Unidos en la capital de Brasil, Brasilia, no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.