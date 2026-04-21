Karex, principal fabricante de condones del mundo, subirá hasta 30% sus precios por la guerra

Karex Bhd, de Malasia, el principal fabricante mundial de preservativos, tiene previsto subir los precios ⁠entre un 20% y un 30%, y posiblemente aún más si las interrupciones en la cadena de suministro se prolongan debido a la guerra con Irán, dijo este martes su director ejecutivo.

Karex también está ⁠experimentando un aumento en la demanda de ⁠condones, ya que el incremento de los costes de transporte y los retrasos en los envíos han dejado a muchos de sus clientes con existencias más bajas de lo habitual, dijo el director ejecutivo, Goh Miah Kiat, a Reuters en una entrevista.

"La situación es sin duda muy frágil, los precios son elevados. (...) No nos queda más remedio que repercutir los costes a los clientes en este momento", afirmó Goh.

Karex produce más de 5,000 millones de preservativos al año y es proveedor de marcas líderes como Durex y Trojan, así como de sistemas sanitarios públicos como el Servicio Nacional de Salud británico y programas de ayuda global gestionados por las Naciones Unidas.

El fabricante de condones se une a una lista cada vez mayor de empresas, entre las que se incluyen fabricantes de guantes médicos, que se preparan para los cuellos de botella en la cadena de suministro, ya que la guerra con Irán está afectando a los flujos de energía y petroquímicos procedentes de Oriente Medio, lo que interrumpe el abastecimiento de materias primas.

Desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, Karex ha visto aumentar los costes de todo, desde el caucho sintético y el nitrilo utilizados en la fabricación de preservativos hasta los materiales de embalaje y los lubricantes, como las láminas de aluminio y el aceite de ⁠silicona, dijo Goh.

Dijo que Karex tiene suministros suficientes para ⁠los próximos meses y está tratando de aumentar ⁠la producción para satisfacer la creciente demanda, ya que las reservas mundiales de preservativos han disminuido significativamente tras los profundos ⁠recortes en el gasto en ayuda exterior, en particular por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) el año pasado.

La demanda de condones ha aumentado alrededor de un 30% este año, y las interrupciones en los envíos han agravado aún más la escasez, señaló.

Los envíos de Karex a destinos como Europa y Estados Unidos tardan ahora casi dos meses en llegar, en comparación con el mes que tardaban anteriormente.

"Estamos viendo muchos más preservativos que, de hecho, se encuentran en buques que no ⁠han llegado a su destino, pero que son muy necesarios", dijo Goh, que añadió que muchos países en desarrollo no tienen existencias suficientes porque los productos tardan en llegarles.