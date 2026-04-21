Plan México e inversiones en antesala

Buenos planes e inversiones en México. La pregunta es ¿cuándo comienzan a detonar? El plan México, las inversiones por más de 315,000 millones en infraestructura, los planes en salud pública, las licitaciones en energía limpia… en fin, todo está bien, pero parece que los puntos medulares de cómo se realizarán las cosas, y qué nivel de asociación se tendrá entre Gobierno e Iniciativa Privada, tiene todo en la antesala.

Hablar de México y del por qué la economía no crece ni a niveles del 2% como se venía haciendo hace 10 años, tiene muchos focos, comenzando por la inseguridad que se vive a nivel ciudadanía, empresas, e industrias.

Impensable que en las carreteras desaparezcan un tráiler sin que lo sepan autoridades, y ese es un solo ejemplo.

Certeza jurídica. No es cosa del otro mundo, sino dar reglas claras con las que se pueda competir a nivel nacional e internacional sin que estas cambien en menos de un año.

No todo es el T-MEC. La incertidumbre interna de México va mucho más allá. El Plan México del cual empresarios y analistas han alagado, simplemente se encuentra en la antesala y no termina de definir el cómo y quién de los proyectos. Qué decir de las inversiones en infraestructura que se proyectaron para erogar desde 2026 hasta 2030, equivalentes a 315 mil millones de pesos y de las cuales todavía no hay directriz cómo se realizaran y cuál será la participación de gobierno e iniciativa privada.

El programa de compra y suministro de medicamentos y utensilios en materia de salud pública se mantiene latente, pero sin definir distribución ni comenzar las compras consolidadas para 2027.

Pero el tiempo corre y los retrasos se convierten en falta de productividad, inversiones que se alejan, crecimiento que se ve diluir e industrias que continúan en declive.

La infraestructura es un tema clave en cualquier país, es un tema clave para el desarrollo en términos de conectividad, de difusión de la de la pobreza, términos logísticos.

México comenzó a rezagarse pese a las inversiones del sexenio pasado que se dio en aeropuerto, trenes, refinerías y algunas vialidades, porque simplemente generaron solo gastos, sin ver detonante en la economía.

Lo que no sólo genera un retraso sino un gasto adicional. Pero si miramos hacia adelante, los programas ya deberían estar listos y comenzar a invertir un 5% del PIB en infraestructura si es que de verdad se requiere avanzar en la economía por arriba del 2 por ciento.

Ahora que se pone en foco el tema de inversión de infraestructura es necesario decir que mucho de lo que tenemos en infraestructura requiere de mantenimiento, renovarse o cambiarse.

De ser así, es fundamental que el Gobierno Federal recurra a inversión mixta, y comience ya; de lo contrario, todo sigue quedando en buenos proyectos que no generan nada para el país.