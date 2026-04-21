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Repsol descarga buques de crudo de México y Venezuela en una de sus refinerías para producir combustibles

Repsol ha descargado dos buques de crudo pesado procedentes de México y Venezuela en A Coruña, producto que las refinerías de la energética en el país transformarán en combustibles.

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Repsol descarga buques de crudo procedente de México y Venezuela en A Coruña para producción de combustible. Foto: Europa PressREMITIDA / HANDOUT por REPSOLFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma21/4/2026REPSOL

Europa Press

Repsol ha descargado dos buques de crudo pesado procedentes de México y Venezuela en A Coruña, producto que las refinerías de la energética en el país transformarán en combustibles, en el actual contexto de crisis por el conflicto en Oriente Próximo.

De esta manera, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz implementa medidas para gestionar la producción y la logística de sus cinco refinerías en España, informó la compañía.

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Gracias a la flexibilidad de su sistema de refino avanzado, uno de los más eficientes de Europa, la compañía es capaz de tratar unos 60 tipos de crudo y reducir la dependencia de España a rutas como Ormuz.

Repsol cuenta con un total de cinco complejos industriales (refinerías) en España, situados en ubicaciones estratégicas como A Coruña, Cartagena, Bilbao, Puertollano y Tarragona.

Estos centros industriales están especializados en el refino de petróleo y la producción de química y se encuentran en un proceso de transformación hacia la producción de combustibles renovables y materias primas bajas en carbono.

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