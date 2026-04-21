FedEx es blanco de una denuncia en Francia por "complicidad en crímenes de genocidio" en Gaza

Una organización judía anunció este martes que presentó una denuncia en París por "complicidad en crímenes de genocidio" en Gaza, una acción judicial que apunta a FedEx por su presunto papel en el tránsito de componentes para aviones del ejército israelí.

La Unión Judía Francesa por la Paz (UJFP) presentó una denuncia sin acusar a nadie en concreto, como permite la legislación en Francia, pero los hechos denunciados apuntan a la filial francesa del transportista estadounidense.

La asociación le reprocha "el transporte, el envío y la entrega de componentes esenciales de aviones de combate desde Estados Unidos a Israel pasando por Francia", destinados a "mantener y reparar" los cazas israelíes que participaron en "bombardeos y misiones de vigilancia" en Gaza

Esta denuncia, presentada el lunes ante la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) y a la que AFP tuvo acceso, se refiere a "hechos susceptibles de ser calificados de complicidad en crímenes de guerra, complicidad en crímenes contra la humanidad y complicidad en crímenes de genocidio".

"No realizamos envíos internacionales de armas ni de municiones", respondió FedEx Francia, a preguntas de AFP.

El procedimiento se apoya en un informe coescrito por el colectivo Urgence Palestine, titulado "Los entresijos de las exportaciones militares francesas a Israel".

La denuncia registra 117 cargamentos enviados entre principios de abril y finales de octubre de 2025 desde Estados Unidos a Israel, con escala en el aeropuerto París‑Charles de Gaulle, todos ellos gestionados entonces por la empresa "FedEx Express FR".

La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde octubre, está en vigor un frágil cese del fuego en este territorio palestino. Israel rechaza las acusaciones de genocidio.