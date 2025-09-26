Peso hiló dos días de pérdidas

Este jueves, el peso sumó su segundo día de pérdidas frente al dólar, que continúo fortaleciéndose luego de evaluar datos económicos por encima de las expectativas en Estados Unidos, al tiempo que los inversionistas incorporaban la decisión de política monetaria de Banco de México (Banxico).

Con datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio terminó la jornada en 18.5052 unidades por billete verde, lo que significó una depreciación de 7.76 centavos, o 0.42%, respecto al cierre del día anterior.

El tipo de cambio recortó sus alzas, pues antes del anuncio de Banxico llegó a cotizar en 18.56 unidades por dólar. De acuerdo con analistas de Actinver, durante la sesión el tipo de cambio operó en un rango de 18.40 a 18.56 pesos por dólar.

Por su parte, el índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas, repuntó con fuerza y cerró con una ganancia de 0.63% a 98.14 unidades.

“El dólar se fortalece tras la publicación de datos económicos positivos para Estados Unidos, lo que alimenta la especulación de que la Reserva Federal (Fed) será menos agresiva con su ciclo de recortes en lo que queda del año”, escribieron analistas de Banco Base, en un reporte.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, hay una probabilidad de 85.5% de que la Fed recorte en 25 puntos base la tasa de referencia en la reunión de octubre.

El dólar se fortaleció después de que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeran a 218,000, por debajo de las expectativas de 235,000.

Mientras que la economía de Estados Unidos creció 3.8% anual en el segundo trimestre del año, superando las expectativas de 3.3 por ciento.

Como era ampliamente esperado, Banxico recortó en 25 puntos base la tasa de referencia, pasando de 7.75 a 7.50%, en una decisión dividida.

“Para los inversionistas, la decisión abre espacio a una compresión adicional en los rendimientos de los bonos locales de corto plazo” destacó Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones en Skandia.