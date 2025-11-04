Lectura 2:00 min
Palantir se desploma en bolsa por temores sobre su alta valoración
Los títulos de Palantir Technologies, firma de software especializada en análisis de datos, caen más del 7.5% en Wall Street, luego de que analistas expresaran dudas sobre si su desempeño y perspectivas justifican su alta valoración.
La empresa de tecnología perfila su peor caída desde el 3 de octubre cuando retrocedió 7.47 por ciento y podría perder alrededor de 33,000 millones de dólares de su valor de mercado.
Las acciones de Palantir retroceden este día, pese a que sus resultados financieros del tercer trimestre superaron las expectativas y mejoró sus previsiones para el cuarto trimestre, atribuyendo su fortaleza a la inteligencia artificial.
Los directores ejecutivos de Morgan Stanley y Goldman Sachs, advirtieron que los mercados podrían estar encaminándose hacia una caída de entre el 10% y el 15%, lo que subraya la creciente preocupación por las valoraciones exorbitantes de empresas como Palantir.
Michael Burry, inversionista de "La gran apuesta" y conocido por sus exitosas apuestas contra el mercado inmobiliario estadounidense en 2008, realizó apuestas bajistas sobre Nvidia y Palantir, según un documento presentado ante los reguladores el lunes.
A finales del mes pasado, Burry, en su primera publicación en X en más de dos años, advirtió sobre una burbuja, avivando la preocupación de los inversores por el gasto inflado en la industria de la IA y la tecnología.
"El tiempo dirá si Burry acertó con el momento oportuno o si la caída de las acciones simplemente representa una pausa para respirar antes de que Palantir vuelva a subir rápidamente", dijo Dan Coatsworth, jefe de mercados de AJ Bell.
Las acciones de Palantir han subido más del 170% en lo que va del año superando a empresas tecnológicas y del grupo de las siete magníficas.