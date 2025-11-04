Wall Street retrocede ante advertencias de bancos sobre niveles del mercado

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este martes, tocando mínimos de más de una semana. Los inversionistas actúan con dudas ante las advertencias de grandes bancos sobre las altas valoraciones del mercado que podrían llevar a una caída.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.36% en 47,167.07 unidades. El S&P 500, de las empresas más valiosas, pierde 0.74% a 6,801.52 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico baja 1.22% a 23,543.50 unidades.

Grandes nombres de Wall Street, como son el director ejecutivo de Morgan Stanley, Ted Pick, y David Solomon, de Goldman Sachs Group, han advertido sobre una posible venta significativa en el futuro cercano, después de que las referencias alcanzaron varios máximos.

Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos guiada por inteligencia artificial, da una muestra de estas dudas, cayendo más de 8% tras presentar un sólido reporte trimestral. La capitalización de la compañía se ha incrementado en cerca de 400% este año.

Wall Street batió una serie de máximos históricos y los índices registraron sólidas ganancias en octubre. Los informes trimestrales de las tecnológicas indicaron mayor inversión en inteligencia artificial, factor que ha impulsado la carrera alcista de la renta variable en 2025.

El mercado cae mientras los inversionistas estudian las valoraciones e intentan averiguar cuál será el próximo paso de la Reserva Federal, ante la desaceleración en el mercado laboral, pero sin la claridad en el panorama ante la suspensión de cifras del gobierno.