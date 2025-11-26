Oro toca máximo de más de una semana

Los precios del oro rondaron el miércoles niveles máximos de más de una semana, después de que las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el mes que viene mantuvieron al lingote, que no devenga intereses, como un activo favorito.

El oro al contado avanzó 0.8%, a 4,163.98 dólares la onza, tras alcanzar su nivel más alto desde el 14 de noviembre más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaron 0.4%, a 4,158.8 dólares la onza.

“El foco de atención se ha alejado del dólar y se dirige hacia una baja de tasas en diciembre”, dijo Edward Meir, analista de Marex, destacando el avance del metal dorado pese a que el índice dólar se mantiene estable.

Las apuestas a una baja de tasas "están ayudando un poco al oro, al igual que los rumores de que podrían nombrar pronto a un presidente de la Fed y que el favorito es Kevin Hassett, del Comité Asesor Económico del presidente".

Hassett, al igual que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que las tasas deberían ser menores de lo que son bajo el jefe de la Fed, Jerome Powell. El oro, un activo que no devenga intereses y que prospera en un entorno de tasas bajas, recibió un impulso adicional por esta noticia.

Los operadores ven ahora una probabilidad de 83% de que la Fed recorte las tasas el mes que viene, frente al 30% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME.

Las perspectivas para el oro siguen siendo positivas y la mayoría de los bancos de análisis lo ven por encima de los 4,000 dólares la onza en 2026. El Deutsche Bank ha elevado su previsión a 4,450 dólares, citando la estabilización de los flujos de inversión y la persistente demanda de los bancos centrales.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 3.71%, a 53.35 dólares la onza; el platino ganó 0.8%, a 1,565.2 dólares, y el paladio sumó 0.6%, a 1,405.76 dólares.

Cobre supera los 11,000 dólares

Los precios del cobre tocaron el miércoles su nivel más alto en casi un mes por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas y de que los precios sigan subiendo tras las salidas de capitales hacia las acciones estadounidenses.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 1.4%, a 10,966 dólares la tonelada, tras tocar los 11,025 dólares, su nivel más alto desde el 30 de octubre.

El metal, utilizado en los sectores de la energía y la construcción, alcanzó un máximo histórico de 11,200 dólares el 29 de octubre, impulsado por las preocupaciones sobre una menor oferta de cobre de la mina indonesia de Grasberg este año y el próximo.

"Los riesgos alcistas para el cobre están aumentando, con el equilibrio ajustándose hasta 2026 en medio de los desafíos sobre el suministro, los bajos inventarios y las distorsiones comerciales en curso", dijo Ewa Manthey, estratega de Materias Primas de ING.

El mercado encontró un nuevo apoyo en los datos que mostraron el martes que las ventas minoristas en Estados Unidos subieron menos de lo esperado y la confianza del consumidor se debilitó, reafirmando las expectativas de que la Fed recortará las tasas pronto. La bajada de tasas favorece las perspectivas de demanda de los metales dependientes del crecimiento.

Entre otros metales básicos, el aluminio mejoró 2.5%, a 2,868 dólares la tonelada; el zinc sumó 2%, a 3,054 dólares; el plomo cerró plano a 1,979.50 dólares; el estaño subió 1.4%, a 38,055 dólares; y el níquel cayó 0.3% a 14,910 dólares.