Oro estable mientras suben las apuestas de recorte de tasa

Los precios del oro se mantuvieron estables el martes debido a que datos de ventas minoristas en Estados Unidos, más débiles de lo esperado, reforzaron las expectativas de los operadores de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en diciembre.

El oro al contado se mantuvo estable en 4,139.79 dólares por onza. Ese mismo día, el precio alcanzó su nivel más alto desde el 14 de noviembre y subió casi 2% el lunes después de que algunos responsables de la política monetaria de los bancos centrales estadounidenses manifestaran su apoyo a un tercer recorte de tasas este año en su reunión del 9 y 10 de diciembre. Los futuros de oro de Estados Unidos subieron 1.1% en 4,140 dólares la onza.

“Hay una renovada esperanza de un recorte de tasas en diciembre basada en el reciente discurso moderado de la Fed, y estos datos no parecen estar cambiando eso”, dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de Metales en Zaner Metals.

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en septiembre, tomando un respiro después de una racha reciente de fuertes ganancias, mientras que el Índice de Precios al Productor aumentó 2.7% en los 12 meses hasta septiembre, igualando el avance de agosto.

Los mercados están descontando una probabilidad del 85% de un recorte de tasas por parte de la Fed el próximo mes y de 65% de otra reducción en los costos de endeudamiento en enero, mostraron datos de CME Group.

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, dijo el martes que el deterioro del mercado laboral exige más recortes de tasas de interés, haciéndose eco de los comentarios moderados que hizo el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, el lunes.

El oro, que no ofrece rendimientos, tiende a tener un buen desempeño en un entorno de tasas de interés bajas y durante la inestabilidad geopolítica y económica.

“Las condiciones subyacentes de la incertidumbre económica actual, la turbulencia geopolítica y las expectativas moderadas de la Fed continúan apoyando los precios del oro (en el corto plazo)”, dijo el analista de ActivTrades, Ricardo Evangelista.

La plata al contado cayó 0.3% a 51.21 dólares la onza, el platino subió 0.2% a 1,546.42 dólares y el paladio ganó 0.1% a 1,397.49 dólares.

Cobre al alza

Los precios del cobre subieron el martes a su nivel más alto en más de una semana, apoyados por las continuas transferencias a los inventarios de Estados Unidos, aunque las perspectivas de una menor demanda por parte de China, principal consumidor de metales, limitaron las ganancias.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.5% a 10,830 dólares la tonelada métrica, tras alcanzar los 10,949 dólares, su nivel más alto desde el 13 de noviembre.