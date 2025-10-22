Oro sigue cayendo y pierde 1.4% por firmeza del dólar y toma de beneficios

Los precios del oro extendían sus caídas este miércoles, tras sufrir en la víspera su mayor declive diario desde 2020, después de que una recuperación inicial dio paso a nuevas ventas con los inversores recogiendo beneficios y un dólar más fuerte añadiendo presión.

A las 3:41 a.m. hora de la CDMX, el oro al contado bajaba un 1.4%, a 4,067.31 dólares por onza, tocando un mínimo de casi dos semanas, después de subir a 4,161.17 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre caían un 0.7%, a 4,081.3 dólares.

El índice dólar rondaba máximos de una semana, encareciendo los lingotes, tasados en el billete verde.

El metal dorado perdió un 5.3% el martes, tras alcanzar un récord de 4,381.21 dólares en la sesión anterior. Los precios han ganado un 54% en lo que va de año, apoyados por la inestabilidad geopolítica y económica, las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y las fuertes entradas de fondos cotizados.

"Las fuertes ganancias que hemos visto en las últimas semanas significaban que, desde una perspectiva técnica, los precios del oro habían entrado en el territorio de sobrecompra y esto llevó a muchos operadores a cerrar posiciones con el fin de bloquear los beneficios", dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

Desde el punto de vista técnico, el oro se apoya en la media móvil de 21 días de 4,005 dólares.

Los inversores están a la espera del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos, que se publicará este viernes y podría ofrecer pistas sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal. El oro, un activo que no devenga intereses, tiende a beneficiarse en entornos de tipos bajos.

En otros metales preciosos, la plata al contado restaba un 0.9%, a 48.28 dólares la onza, tras desplomarse un 7.1% el martes; el platino cedía un 0.1%, a 1,549.53 dólares; y el paladio bajaba un 1%, a 1,394.52 dólares.