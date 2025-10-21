La plata perdió 7.02% por un dólar fuerte

"La plata cayó y arrastró a todo el complejo hacia abajo", dijo Tai Wong, comerciante independiente de metales. La plata bajó hasta l48.7210 dólares la onza. "Parece que tenemos un máximo a corto plazo en 54 dólares y, aunque el sentimiento se tambalea por debajo de 50, es probable que la plata se negocie con una volatilidad sustancial mientras el oro se mantenga firme".

La plata también retrocedió tras haber subido casi 80% este año, impulsada por los mismos factores que el oro y por una histórica escasez en el mercado de Londres.

Los precios de referencia se ubican encima de los futuros de Nueva York y llevó a los operadores a enviar metal a Londres para aliviar la escasez. El martes, las bóvedas vinculadas a la Bolsa de Futuros de Shanghái registraron la mayor salida diaria de plata desde febrero, mientras que los inventarios en Nueva York disminuyeron.

Los precios del cobre cayeron el martes, presionados por el dólar y una apagada demanda de China, el mayor consumidor mundial de metales, aunque un descenso de las existencias disponibles en la Bolsa de Metales de Londres (LME) frenó las pérdidas. Los futuros del cobre a tres meses perdieron 0.6%, a 10,626 dólares la tonelada.

"China no es comprador a los precios actuales por ahora, y estamos en la parte tranquila del mes desde la perspectiva del flujo comercial", dijo Alastair Munro, estratega de Metales de Marex.