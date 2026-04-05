Hacienda prevé mayor deuda en el 2026; saldo llegará a nivel histórico de 54.7% del PIB

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó al alza su proyección del saldo de la deuda pública para este año, con lo cual llegará a un nivel histórico, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica (PCGPE) 2027.

En el documento, entregado al Congreso el miércoles pasado, se expone que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia, será de 20 billones 419,836 millones de pesos, lo que representa un nivel de 54.7% del Producto Interno Bruto (PIB), mayor al estimado previo de 54.3 por ciento.

Con ello, la deuda mexicana alcanzará un nivel récord al cierre de este año, el segundo de consolidación fiscal, donde se buscará reducir el déficit a 4.1% del PIB.

“Este nivel incorpora principalmente la revisión metodológica del PIB nominal realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2025, la cual modificó la base anterior, así como los ajustes en la proyección del marco macroeconómico, entre otros factores. Lo anterior es consistente con una trayectoria sostenible de la deuda pública”, indicó la Secretaría de Hacienda.

Esta modificación se da en un panorama donde el gobierno mantuvo su estimado de crecimiento para este año en un rango entre 1.8 y 2.8%, así como una mayor inflación en 3.7 por ciento. Asimismo, no modificó la proyección de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), los cuales quedaron en 4.1% del PIB.

“En el ámbito fiscal, el Gobierno de México mantendrá una política responsable y prudente, con una trayectoria sostenible de la deuda pública que funge como ancla de estabilidad macroeconómica. La normalización gradual del déficit continuará acompañada de una gestión eficiente del gasto, una mayor solidez recaudatoria y una estrategia de financiamiento de bajo riesgo, con énfasis en pasivos denominados en moneda nacional, a tasa fija y vencimientos de largo plazo. Esta conducción permitirá preservar la confianza de los mercados, fortalecer los amortiguadores fiscales y, al mismo tiempo, sostener la inversión pública y el gasto social prioritario”, aseguró la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Más para el 2027

En cuanto a las variables para el 2027, la Secretaría de Hacienda prevé que el SHRFSP vuelva a incrementar y llegar a un nuevo nivel histórico.

Así, la deuda pasaría de 54.7% a 55% del PIB el siguiente año, con un saldo de 21 billones 848,700 millones de pesos.

“Este nivel será consistente con una trayectoria ordenada de normalización fiscal y con una estrategia de financiamiento prudente, basada en una composición de deuda predominantemente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo. De esta manera, México mantendrá una posición fiscal sólida, con capacidad para cumplir oportunamente sus obligaciones financieras y seguir fortaleciendo la confianza en la conducción de la política fiscal”, indicó la SHCP.

Segundo año de consolidación

Este año será el segundo en el cual el gobierno trate de reducir el déficit fiscal, esto luego de que en el 2024 los RFSP llegaran a un nivel récord de 5.8% del PIB.

“Los RFSP se redujeron en 0.9 puntos porcentuales (en el 2025), al pasar de 5.8 a 4.9% del PIB. Este desempeño se explicó por dos mecanismos contrapuestos. Por un lado, los mayores ingresos tributarios, junto con la contención del gasto programable y menores requerimientos financieros extrapresupuestarios, contribuyeron a la materialización de un esfuerzo fiscal de 2.0 puntos porcentuales del PIB. Por otro lado, la caída de los ingresos petroleros, el incremento del gasto no programable y el efecto del apoyo extraordinario a Pemex por 192,600 millones de pesos para el pago de proveedores generaron un gasto adicional por 1.1 punto porcentual del PIB”, explicó la Secretaría de Hacienda.

Para este 2026, los RFSP serán de 1 billón 539,600 millones de pesos, equivalentes a 4.1% del PIB, una reducción de 0.7 puntos porcentuales respecto al cierre del 2025.

“(La reducción) permitirá continuar con el proceso de normalización fiscal y mantener una trayectoria compatible con la estabilización de la deuda pública como proporción del PIB”.

Se mantiene estimado de crecimiento en medio de mayor inflación y deuda

El gobierno federal prevé que la economía mexicana crezca entre 1.8 y 2.8% este año y para el 2027 prevé un rango entre 1.9 y 2.9%

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantuvo el estimado de crecimiento para este año en medio de una expectativa de aumentos en la inflación y del precio del petróleo, por el conflicto de Medio Oriente, así como un mayor saldo de la deuda, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica (PCGPE) 2027.

Para este 2026, el gobierno federal prevé que la economía mexicana crezca entre 1.8 y 2.8%, mientras que para el siguiente año prevé un rango entre 1.9 y 2.9 por ciento.

No obstante, estima que la inflación cierre en un nivel de 3.7%, con lo que si bien se ubicará dentro del rango del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual, es mayor al dato estimado en el Paquete Económico 2026 de 3 por ciento.

En tanto, para el siguiente año la expectativa de inflación es de 3% con un tipo de cambio promedio de 18.5 pesos.

“En un entorno de mayores precios internacionales de los energéticos, el gobierno federal mantendrá medidas para estabilizar los precios de los combustibles, con el objetivo de contener presiones sobre los costos de transporte y producción, limitar efectos inflacionarios y proteger el poder adquisitivo de los hogares”, aseguró Hacienda en los Precriterios.

Del lado del precio del petróleo, la Secretaría de Hacienda explicó que con el conflicto en Medio Oriente, ahora estiman que el precio del petróleo sea de 77.3 dólares por barril, mayor a la previsión establecida en el Paquete Económico 2026 de 54.9 dólares. Esto es un “supuesto conservador”, de acuerdo con la dependencia.

“La estimación para el 2026 incorpora un supuesto conservador, al considerar que la duración del conflicto no exceda dos meses; no obstante, persiste una elevada incertidumbre en torno a su magnitud y evolución. Asimismo, se consideran otros factores como la guerra en Ucrania, los cambios en la industria petrolera de Venezuela y la política arancelaria de Estados Unidos”, consignó.