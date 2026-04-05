Gobierno prevé menores ingresos petroleros y apoyos a Pemex este año por apreciación del peso

Pese a una perspectiva de un mayor precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el gobierno de Claudia Sheinbaum prevé menores ingresos petroleros y apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) este año ante la apreciación del peso frente al dólar, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica (PCGPE) 2027.

El documento, entregado la semana pasada, prevé ingresos petroleros por 1 billón 156,955 millones de pesos, un monto menor a lo que se aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 de 1 billón 204,277 millones de pesos, es decir, 47,322 millones de pesos menos.

“En su interior, los ingresos propios de Pemex mostrarán una reducción de 59,300 millones de pesos, asociada con la apreciación del tipo de cambio respecto a lo proyectado en la LIF 2026, lo cual reduce el valor en moneda nacional de las exportaciones de petróleo”, explicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda esperaba un tipo de cambio, para el cierre del año, en 18.9 pesos por dólar. Ahora, en los Precriterios 2027 esto fue modificado a 18.4 pesos.

A su vez, ante el conflicto en Medio Oriente que ha disparado los precios internacionales del petróleo, ahora prevén que el precio de la mezcla mexicana sea de 77.3 dólares por barril, mayor a la previsión del Paquete Económico 2026 de 54.9 dólares.

“Los menores ingresos de Pemex serán parcialmente compensados por mayores ingresos petroleros del Gobierno Federal en 12,000 millones de pesos, impulsados por un aumento en los precios internacionales de los hidrocarburos, en un contexto de presiones sobre la oferta vinculadas con los conflictos geopolíticos en Medio Oriente”, explicó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Las modificaciones se dan en conjunto con un pronóstico de crecimiento económico que se mantuvo entre 1.8 y 2.8% para este año, así como una inflación de 3.7 por ciento.

Menor línea presupuestaria

Otro rubro en donde la apreciación del peso afectará es en la línea presupuestaria que se le da a Pemex, la petrolera más endeudada a nivel mundial. Esta línea, que se da por tercer año consecutivo, ahora tendrá una reducción de 59,400 millones de pesos.

“Cabe destacar que el monto originalmente aprobado de la línea presupuestaria para Pemex –equivalente a 236,500 millones de pesos– se reducirá en 59,400 millones de pesos, tanto por la apreciación cambiaria como por el refinanciamiento de certificados bursátiles (Cebures) realizado a mediados de febrero, operación que fue posible gracias al fortalecimiento de la posición financiera de Pemex, derivado de los apoyos otorgados por el Gobierno Federal en el 2025. Lo anterior permitió mejorar su perfil de vencimientos y reducir las necesidades presupuestarias previstas para este año", señaló la dependencia.

La línea presupuestaria para Pemex se da a través de las transferencias que realiza la Secretaría de Energía (Sener) a la petrolera, las cuales se contabilizan como ingreso.

La línea, que es un apoyo para que Pemex pague las amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios, está condicionada a que Pemex logre mejorar su balance financiero, esto para “no tener impacto en el déficit”, de acuerdo con la SHCP.

El Plan Estratégico de Pemex que se presentó el año pasado establece que éste sería el último año en el cual la petrolera necesitaría del apoyo del gobierno federal ya que el objetivo es que, para el 2027, sea autosuficiente.

De acuerdo con lo presentado por la administración de Claudia Sheinbaum, se creará un fondo de 250,000 millones de pesos para proyectos de inversión de la petrolera. De dicho fondo, la banca de desarrollo busca financiar, al menos, la mitad.

En tanto, el resto del financiamiento se dará a través de la banca comercial y, posteriormente, se acudirá al público inversionista a través de estructuras de financiamiento.