Flujo operativo de OMA sube 9% entre julio y septiembre

El flujo operativo (EBITDA) ajustado de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) subió 9% en el tercer trimestre del 2025, a 2,654 millones de pesos, en comparación al mismo periodo del 2024.

El total de tráfico de pasajeros fue de 7.6 millones, un alza de 7.7% respecto al mismo trimestre del año anterior. La mezcla de pasajeros fue de 86.4% nacionales y 13.6% internacionales. El tráfico nacional aumentó 7.2%, mientras que el internacional se incrementó 11.2 por ciento.

El aeropuerto con el mayor crecimiento en volumen de pasajeros fue San Luis Potosí (+21.7%), seguido de Monterrey (+14.1%) y Chihuahua (+8.2%).

La utilidad neta consolidada en el trimestre fue de 1,510 millones de pesos, un aumento de 9.1% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En su reporte OMA explicó que el nivel de ocupación en las áreas comerciales dentro de los edificios terminales al 30 de septiembre fue de 95.5 por ciento.

La actividad comercial aumentó 7%, mientras que el ingreso comercial por pasajero fue de 60.3 pesos.

OMA opera, entre otros aeropuertos, las terminales de Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Durango, entre otros.