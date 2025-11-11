Nvidia cae en bolsa tras venta de participación de Softbank por 5,830 millones de dólares

Los títulos de Nvidia caen 2.84%, al medio día en Wall Street luego de darse a conocer que Softbank, vendió el mes pasado la totalidad de su participación en el principal fabricante de chips de Inteligencia Artificial (IA), equivalente a 32.1 millones de acciones, por 5,830 millones de dólares.

El precio de la acción se ubica alrededor de los 194 dólares.

Esta mañana, los valores de Nvidia llegaron a caer a alrededor de 192.56 dólares, llevando a que su valor de mercado llegara a caer por debajo de los 4.7 billones de dólares.

La venta de Softbank avivó los temores de que el frenesí en torno a la IA haya alcanzado su punto máximo, especialmente después de las recientes advertencias sobre la gestación de una burbuja en el sector tecnológico.

En su reporte del tercer trimestre, el gigante de inversiones japonés dijo que había vendido las acciones de Nvidia que poseía para financiar el ambicioso proyecto de IA del director ejecutivo Masayoshi Son, basado en su apuesta por OpenAI, creador de ChatGPT.

SoftBank necesita los ingresos para iniciativas que incluyen el proyecto Stargate de 500,000 millones de dólares para expandir la capacidad de los centros de datos en Estados Unidos y hasta 40,000 millones de dólares de financiamiento prometido a OpenAI.

Junto con la venta de acciones de Nvidia, SoftBank vendió alrededor de 9,200 millones de dólares en acciones de la empresa de telecomunicaciones, T-Mobile.