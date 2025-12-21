México en 2025: los hechos que marcaron al país

El año 2025 está llegando a su fin y, en este tenor, México ha surcado una serie de hechos que lo han marcado sin duda. Desde desafíos económicos internacionales, hechos políticos nacionales, así como situaciones de emergencia y seguridad que han generado conmoción mundial.

Por ello, en El Economista destacamos los momentos cruciales que acontecieron este año 2025.

Plan México

A casi dos meses y medio de que asumiera el cargo de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó el 13 de enero el “Plan México”, una estrategia integral que busca consolidar al país como líder regional en desarrollo económico, equidad social, entre otros temas.

Una de las metas, dijo, es convertir a la economía mexicana en la número 10 del mundo, desde el sitio 12 que ocupa actualmente.

México contra los aranceles de Donald Trump y su guerra comercial

El magnate Donald Trump inició el 20 de enero su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, y una vez que juró como dirigente número 47 de la potencia mundial, confirmó la creación del Servicio de Ingresos Externo para cobrar aranceles y otras recaudaciones del extranjero.

A partir de ese momento, México ha lidiado con acuerdos para reducir, aplazar o evitar de manera definitiva la imposición de aranceles a diversos productos que se exportan a EU. No obstante, la mayoría de estas presiones son parte de la estrategia de Trump para fortalecer su economía, así como contrarrestar temas como la migración y el problema del tráfico y consumo de drogas como el fentanilo.

¿Golfo de EU y Narcos-terroristas?

En febrero, el estadounidense Donald Trump nuevamente hace de las suyas y el 9 de febrero firma un decreto para que EU ya no reconozca el nombre del Golfo de México y lo cambia por el Golfo de América, claro considerando erróneamente que EU representa a todo el continente. Asimismo, el 20 de enero, la administración de Donald Trump integró formalmente a la lista de organizaciones consideradas como terroristas a los cárteles Sinaloa; Jalisco Nueva Generación; Unidos; del Noreste; del Golfo y la Nueva Familia Michoacana, así como sus ramificaciones, además de la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua.

México extradita a capos de la droga a EU

El 27 de febrero, México envió sorpresivamente, y en una medida sin precedente, a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos a Rafael Caro Quintero, asesino de Enrique “Kiki” Camarena”, un agente antinarcóticos estadounidense; Vicente Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez; a Miguel Ángel Treviño Morales, exlíder de Los Zetas; Antonio Oseguera, considerado principal operador financiero y logístico del CJNG, así como a José Jesús Méndez, líder y fundador de "La Familia Michoacana", entre otros.

Rancho Izaguirre, ¿campo de exterminio o adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco?

Colectivos de búsqueda de gente desaparecida por el crimen organizado reportan en marzo el hallazgo de un campo de exterminio en el inmueble denominado Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Posteriormente, la FGR determina que el lugar fungía como campo de adiestramiento del narco.

México y el tratado de aguas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) acusó a México de incumplir sus obligaciones en un tratado para compartir agua en la frontera entre ambos países, por lo que motivó una nueva amenaza de Trump de imponer aranceles, pero tras meses de diálogos, el viernes 12 de diciembre se llegó a un acuerdo con México.

Buque Escuela Cuauhtémoc choca en NY

El Buque Escuela Velero ARM “Cuauhtémoc” (BE-01), de la Secretaría de Marina (Semar), chocó la noche del 17 de mayo con el puente de Brooklyn, NY, durante una maniobra de zarpe. Tras el accidente, el 2 de noviembre regresó a México.

Elecciones Judiciales

México inaugura una "nueva era" luego de que el 1 de junio celebrara sus primeras elecciones judiciales para elegir a jueces y magistrados. No obstante, fue el 1 de septiembre cuando ministros de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores distritales y estatales asumieron funciones.

El Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

La presidenta de México dijo en su primer informe de gobierno que en los últimos 12 meses se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, a las que calificó como un “cambio profundo” frente a los rezagos heredados.

Explosión de pipa en Iztapalapa

La tarde del 10 de septiembre, una pipa de gas se volcó y explotó en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa. ¿El saldo final? 32 muertos y más de 90 heridos.

Inundaciones históricas en México

Las fuertes lluvias e inundaciones, principalmente en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, dejaron daños considerables en la infraestructura de dichos estados, así como varios muertos y desaparecidos.

La muerte de Carlos Manzo

El pasado sábado 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en el centro histórico de Uruapan, Michoacán, el presidente municipal Carlos Manzo fue atacado a balazos en la plaza pública y trasladado al hospital donde falleció minutos más tarde.

La Generación Z

Miles de personas expresaron en la Ciudad de México el 15 de noviembre, así como en otras entidades, su molestia por la percepción de inseguridad en todo el país.

El sorteo del Mundial, Sheinbaum se reúne con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó el 5 de diciembre a Washington D.C. para participar en el sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026, evento que reunió a los líderes de los tres países anfitriones.

Coche bomba en Michoacán

El crimen organizado habría provocado la explosión de una camioneta en el municipio de Coahuayana, Michoacán, con un saldo inicial de dos personas fallecidas y siete más lesionadas.

T-MEC

A lo largó del año, autoridades de México, Estados Unidos y Canadá han abordado el tema de T-MEC, de cara al 1 de julio del 2026, la fecha clave cuando las relaciones comerciales entre los tres países vuelvan a considerarse.