Nuevamente las tecnológicas le pegan al Nasdaq y al S&P 500

Los principales índices neoyorquinos terminaron la jornada del jueves con un comportamiento dispar, a medida que continuó la volatilidad de tecnología y fueron dados a conocer datos relevantes.

El índice industrial Dow Jones ganó 0.14% a 51,920.93 unidades, el S&P 500 bajó 0.01% a 7,358.01 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 0.46% para terminar en 25,358.6 enteros.

El Nasdaq y S&P 500 enlazaron cuatro días de pérdidas, mientras que el Dow cotizó en máximos pero no los sostuvo al cierre.

El Nasdaq tuvo su mayor caída mensual desde marzo de 2025. Apple cayó tras subir los precios de los iPad y los MacBook para contrarrestar el aumento de los costos de los chips de memoria y almacenamiento. Las acciones de NVIDIA, Microsoft y Alphabet también registraron pérdidas.

Micron se disparó después de que sus resultados y previsiones superaran las estimaciones de Wall Street.

“El mercado se ha dado cuenta de que los espectaculares beneficios e ingresos de una empresa significan que, a la larga, alguien más está pagando el precio”, dijo Carol Schleif, directora de Inversiones de BMO Family Office

Firmas como las de equipo de semiconductores Applied Materials y las de hardware Sandisk y Western Digital sí rebotaron el jueves, lo que combinado con la caída de gigantes de software como Microsoft y Oracle, llevaron al sector tecnológico a cerrar con un desempleo plano el día.

El índice Philadelphia SE Semiconductor subió y tuvo su mejor trimestre de la historia.

El Departamento del Comercio de Estados Unidos publicó el jueves una serie de datos. La inflación siguió aumentando en mayo, superando el 4% por primera vez en tres años debido al alza de los precios de la energía, lo que podría acercar a la Reserva Federal a una subida de las tasas de interés.

Al final de la jornada, con base en las emisoras del S&P, industriales, salud y materiales presentaron las mejores alzas, mientras que comunicaciones, consumo básico y consumo discrecional registraron las mayores minusvalías.

Mayor alza en dos semanas

Los índices bursátiles mexicanos presentaron una sesión de claras alzas el jueves, como rebote a una tendencia bajista reciente, en un día en el que fueron publicados datos económicos locales relevantes.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 1.72% a 67,416.22 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, subió 1.66% a 1,352.23 enteros.

Los indicadores registraron su mayor alza en dos semanas, que no fue suficiente para compensar las bajas recientes, por lo que el desempeño en lo que va de la semana quedó en terreno negativo.

Los inversionistas asimilaron que la tasa de desempleo en México subió ligeramente en mayo y quedó por encima de las expectativas de los analistas.

Aunque el desempleo mostró su mayor alza en 18 meses, sigue cerca de mínimos históricos.

En tanto, Banco de México cumplió con lo esperado al mantener las tasas de interés de referencia sin cambios y reafirmar que las pausas podrían continuar.

El regulador monetario reafirmó su estimado de inflación general para el cierre de 2026, a la vez que empeoró su previsión para la inflación subyacente, que está más relacionada con la tendencia de largo plazo.