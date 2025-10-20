Norte 19 eleva ingresos y flujo operativo cae en tercer trimestre mientras atraviesa reestructura

Promotora de Hoteles Norte 19, una compañía hotelera con operaciones en México, Colombia, Costa Rica y Chile, dio a conocer sus resultados financieros al tercer trimestre de 2025 con avances en su estrategia enfocada en la rentabilidad y la generación de valor para los accionistas que la llevó a vivir un proceso de reestructura operativa.

Los títulos de Norte 19 que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, subieron 3.93% a 5.29 pesos por unidad.

Norte 19, antes conocida como Hoteles City Express, dijo que obtuvo ingresos de 1,079.88 millones de pesos en el periodo de julio a septiembre, un incremento de 3.6% respecto al mismo periodo de 2024.

Además, la empresa registró un EBITDA de 151.3 millones de pesos, lo que implicó un retroceso de 35.5% frente al año pasado. Mientras que el EBITDA Ajustado, que excluye los efectos de los gastos extraordinarios para ofrecer una comparación más representativa del desempeño operativo, tuvo un avance de 1.2% respecto al año anterior y se ubicó en 237.96 millones de pesos.

“Durante el tercer trimestre de 2025, el entorno macroeconómico mantuvo una tendencia de estabilidad moderada, con un crecimiento sostenido en la actividad turística y en los viajes de negocio impulsados por el desarrollo industrial del país. En este contexto, el sector hotelero continúa mostrando resiliencia, respaldado por una demanda constante en los principales corredores urbanos e industriales” dijo Eduardo Ymay, director general de Norte 19, en un comunicado.

Además, durante el trimestre la empresa atravesó por un proceso de reestructuración enfocados en fortalecer la rentabilidad y generar valor, “esta estrategia nos permite enfrentar el futuro con mayor solidez, manteniendo relaciones estrechas con nuestros socios e inversionistas”, resaltó Ymay.

La compañía dijo que la reestructura operativa le permitirá ahorros de 130 millones de pesos anuales. Así mismo, también logró la cancelación de proyectos y plataformas tecnológicas no estratégicas, como StackUp, reafirmando así que el centro de la estrategia está en la optimización del portafolio hotelero, la mejora de la rentabilidad y el fortalecimiento de las relaciones con los socios a través de una comunicación más estrecha a la par del desarrollo de estrategias conjuntas de crecimiento.