Moody's sube calificación a certificados de Pemex

La agencia calificadora Moody's subió este miércoles la calificación de deuda senior quirografaria de largo plazo en moneda local de los certificados bursátiles de varios instrumentos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La agencia calificadora modificó la nota de los instrumentos PEMEX 12U, PEMEX 14U, PEMEX 14-2 y PEMEX 15U a AAA.mx, que es una calificación de grado de inversión, desde AA+.mx, con perspectiva estable.

El aumento en la calificación está sustentado por “las recientes transacciones financieras para fortalecer la liquidez y facilitar el refinanciamiento de la deuda de corto plazo de la empresa”, se lee en el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Moody's tomó en cuenta el Plan Estratégico 2025-2035 anunciado por el gobierno federal.

La calificación también incorpora los avances de Pemex en cuanto al aumento en la capacidad de refinación y la contención en la caída de reservas de petróleo.

Sin embargo, Moody's destacó que existen factores que podrían hacer disminuir la calificación en el futuro, como un cambio significativo en la política energética que sugiera una menor probabilidad de respaldo financiero, así como una caída relevante en el precio de la mezcla mexicana que impacte de manera sostenida los ingresos de Pemex.