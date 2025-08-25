Pemex produjo 1.379 millones de barriles diarios de crudo en julio

La producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) creció 1% mensualmente en julio, ubicándose en 1.379 millones de barriles por día, lo que en términos anuales significó una caída de 8% o 118,000 barriles diarios en este indicador.

Según las últimas estadísticas publicadas en la Base de Datos Institucional de la petrolera del Estado, la producción total de hidrocarburos líquidos fue de 1.648 millones de barriles por día en el séptimo mes del 2025, con lo que creció en la misma magnitud del petróleo crudo, mientras que en el comparativo anual se redujo en 6.9 por ciento.

A su vez la producción de condensados, que son líquidos asociados en los yacimientos de hidrocarburos con mayor valor pero un mercado menos ágil, fue de 268,566 barriles por día en julio, con lo que creció 2% en un mes y se redujo 2.5% en un año.

Cabe recordar que la meta para este sexenio en producción petrolera es sostener 1.8 millones de barriles diarios de aceite.

En tanto, el proceso de crudo de las siete refinerías que opera la estatal en el país ascendió a 1.023 millones de barriles por día, lo que significa un uso de 52.5% de la capacidad instalada, con una reducción mensual de 7.5% que son 83,000 barriles diarios menos que los procesados durante junio. En el comparativo anual, se registró un incremento de 1 por ciento.

Aunque no fue la única planta que tuvo reducción en su proceso de crudo en lo que va del año, resalta que la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, registró una reducción mensual de 18% en su proceso de crudo, que en julio fue de 156,265 barriles por día, con un uso de 46% de su capacidad total que es de 340,000 barriles por día.