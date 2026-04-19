Mineras en BMV caen por conflicto de Medio Oriente

El precio de las acciones de las empresas mineras, que tuvieron un excelente año en el 2025 y principios del actual, bajan debido al incremento en el precio de los minerales durante la guerra en Medio Oriente.

La más afectada es Minera Frisco, que retrocede 29.04%, por debajo del cierre de 13.50 pesos del 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán.

Le sigue la minera propiedad de Grupo BAL, Industrias Peñoles que cae 7.63% en el periodo; su filial Fresnillo, que cotiza en la Bolsa de Londres pierde 10.8% durante el conflicto en Irán.

Grupo México, desciende 3.78% en poco más de mes y medio de conflicto. Minera Autlán, cae 3.16% en el periodo.

Ganan en un año

Pese a la baja acumulada en 6 semanas del conflicto en Medio Oriente, las mineras que cotizan en la BMV, presentan un alza mayor al 100% durante el último año, con lo que ganan en valor de mercado más de 1 billón de pesos.

El incremento de las compañías se da porque son consideradas activos defensivos principalmente por su solidez, la naturaleza de los productos que comercializan y su comportamiento durante periodos de incertidumbre económica.

Industrias Peñoles, que produce plata, oro, zinc, plomo, cobre y bismuto, gana 13.14% a 1,071.11 pesos por unidad del 17 de abril del año pasado al 17 de abril de este año. En lo que va de 2026 gana 6.70 por ciento.

Los papeles de Grupo México, el cuarto productor de cobre más grande del mundo, registran un alza de 119.04% y cotizan en 210.75 pesos por unidad. En el presente año, suben 23.95 por ciento.

Otras empresas mineras, también presentan ganancias como la Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, con 192.97% a 9.58 pesos y la Minera Autlán, una empresa siderúrgica enfocada al aprovechamiento del mineral manganeso, con un incremento de 27.38% y cotizan en 7.35 pesos.

Las acciones de Fresnillo, filial de Peñoles que cotiza en la Bolsa de Londres, registraron un alza de 270.42% y se venden en 3.78 libras esterlinas por título. Sus papeles suben 13.43% en el año.

Con dichos incrementos las mineras ganan 1.142 billones de pesos durante el último año.

Grupo México es la que más gana en valor de capitalización con 871,063 millones de pesos para ubicarse en 1.648 billones. Con ese desempeño la firma se consolida como la empresa más valiosa de la BMV.

En segundo lugar, se ubica Industrias Peñoles, al sumar 232,408 millones de pesos en valor de mercado, para sumar un total de 401,510 millones. En el caso de Minera Frisco presenta una ganancia de 38,148 millones de pesos para tener 57,918 millones de pesos. Finalmente, Minera Autlán con un incremento de 511 millones de pesos para sumar 2,377 millones.

Amin Vera, director financiero de Invala Family Office, afirmó que las compañías se han beneficiado por el incremento en el precio de los commodities y la apreciación del peso, lo que genera una mayor flexibilidad financiera.

“Las empresas que componen el índice mexicano, donde destacan mineras, suelen ser grandes corporativos con mercados ya consolidados. Estas compañías cuentan con una demanda ocupada por los próximos 10 años, lo que ofrece una visibilidad y estabilidad que no tienen empresas de otros sectores más cíclicos o tecnológicos”, recalcó.

Las mineras se beneficiaron del incremento en las materias primas. Durante el periodo analizado, el precio del oro creció e45.82% a un precio de 4,879.60 dólares la onza, mientras que otros metales como la plata y el cobre también suben, de 148.16 y 29% respectivamente. (Con información de Marcos Olvera)