Ecopetrol apuesta por proyectos de regasificación

En el cierre del congreso de Naturgas en Cartagena, Colombia este fin de semana, el presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, compartió las perspectivas actuales y de mediano plazo sobre el abastecimiento de gas natural en el país, en medio de presiones por una mayor dependencia de gas y una declinación natural de los campos.

Sobre los proyectos de regasificación, la cabeza de la petrolera comentó que la regasificadora del Pacífico y Puerto Bahía serán los dos proyectos, de tres, que entrarán más pronto en operación.

La primera solución comenzaría con las labores de regasificación a finales de junio con una capacidad de 60 millones de pies cúbicos diarios mientras que el segundo haría lo propio en diciembre con una capacidad inicial de 126 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) pero con la posibilidad de ampliarse a 400 millones de pies cúbicos diarios, que representaría 40% de la demanda nacional de gas.

“La idea es que la ANI concrete el giro menor que necesitamos a finales de este mes. La entrada en operación de la terminal promete abastecer 60% de la demanda de gas del interior del país”, añadió el presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado.

Agregó que el proceso despertó interés de 44 empresas y, al final, los volúmenes se asignaron a tres.

Coveñas es la tercera solución de la petrolera colombiana pero las previsiones de entrada en operación se alargan hasta 2029. El potencial de regasificación es de 400 Gbtud.

En cuanto al aporte de Ecopetrol a las reservas de gas, Hurtado comentó que el año pasado incorporaron 2.2 terapies cúbicos en el escenario 3C, que es catalogado como el de mayor potencial.

También apuntó que la inversión de la petrolera para 2026 es superior a 6,000 millones de dólares y solo para los proyectos de gas tienen presupuestados 625 millones de dólares.

Frente al proyecto offshore Sirius, Juan Carlos Hurtado dijo que lograron la comercialización conjunta de 249 Gbtud de gas de Sirius, 50-50 para los mercados regulados y no regulados.

“Petrobras está considerando la comercialización de un volumen adicional”, concluyó la cabeza de la petrolera.