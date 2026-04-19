México y España deshielan relación en Barcelona

Barcelona. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a proteger la democracia ante “los ataques al sistema multilateral” en la reunión de líderes progresista en Barcelona junto a los mandatarios de Brasil, Colombia y México.

La reunión también permitió escenificar el deshielo en las relaciones entre España y México, cuya presidenta Claudia Sheinbaum viajó por primera vez a Europa desde que asumió el cargo en octubre de 2024.

Su presencia supuso un importante paso en la mejora de las relaciones bilaterales, tensadas por la exigencia mexicana de disculpas por la conquista española de América.

"No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", aseguró Sheinbaum antes de la reunión.

Proteger la democracia

“El contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada”, afirmó Sánchez durante el discurso inaugural de la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

"Es una cumbre por una alternativa en el mundo (...), no contra", defendió el presidente colombiano, Gustavo Petro.

"Se trata de una especie de faro que, en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global peligroso para toda la humanidad, coloca una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte", indicó.

México y Brasil, pero no Colombia, pidieron que a Cuba no se le coaccione y que no haya una intervención en el país.