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Shale detona boom inmobiliario en Vaca Muerta

El creciente número de proyectos petroleros y gasíferos en las inmediaciones de la ciudad de Añelo, en la provincia de Neuquén, ha generado inversiones que ya superan la rentabilidad de proyectos de la Ciudad de Buenos Aires.

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La ciudad de Añelo, en la provincia de Neuquén, ha experimentado un rápido crecimiento gracias a Vaca Muerta. Foto: AFPCreditos  

A medida que se multiplican los proyectos petroleros, gasíferos y de infraestructura en la Argentina, muchos de ellos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la demanda inmobiliaria en Vaca Muerta se acelera y sostiene niveles de rentabilidad que superan a los de la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy los proyectos vinculados a la industria ya registran retornos de entre 9% y 12% anual en dólares. En CABA, en cambio, la renta bruta del alquiler residencial ronda el 5.3% anual y el rendimiento neto se ubica en torno al 4% o 5 por ciento.

“Si uno compara, Buenos Aires hoy está dando una renta del 3.5% al 5 por ciento. En Neuquén capital sube a un 7% u 8% y en Añelo, siendo conservador, se mueve entre el 10% y el 12 por ciento. En los mejores momentos vimos hasta 18% o 20 por ciento”, explicó Sebastián Sosa, presidente de REMAX Argentina & Uruguay.

En los últimos meses avanzaron proyectos por miles de millones de dólares que ya empiezan a sentirse en el empleo y la actividad. La construcción de infraestructura para exportar y transportar energía, sumada a nuevos desarrollos, empuja la llegada de empresas y trabajadores.

Añelo –conocida como la capital del shale– es el principal foco de ese movimiento. En poco más de una década pasó de tener menos de 3,000 habitantes a superar los 8,500 residentes estables, a los que se suman más de 10,000 trabajadores que entran y salen cada semana por turnos.

Un departamento chico arranca en torno a los 85,000 dólares, mientras que las unidades más grandes, pensadas para más ocupantes, se ubican entre 120,000 y 130,000 dólares.

En proyectos que todavía están en obra, aparecen opciones desde 50,000 dólares.

La demanda se concentra en monoambientes y departamentos de uno o dos ambientes (estancias), adaptados a la rotación de turnos que tiene la actividad.

“Funciona con un sistema de ‘cama caliente’: un operario descansa mientras otro trabaja, por eso se priorizan unidades funcionales, bien equipadas y con condiciones específicas”, explicó Sosa.

En cuanto a valores, alquilar un monoambiente ronda hoy los 2 millones de pesos argentinos mensuales (unos 1,450 dólares), mientras que las unidades más grandes pueden ubicarse entre 3.2 millones y 3.5 millones de pesos (2,190-2,390 dólares).

“Hoy el inversor entra por la renta. Es un mercado donde el flujo de alquiler pesa más que la revalorización”, señalan.

Corredores e inmobiliarias

El crecimiento de Añelo también empezó a mover a las inmobiliarias y desarrolladoras. Toribio Achával desembarcó a mediados de 2025 y ahora se suma Remax, que abrió oficina en la localidad y amplió su presencia en Neuquén y Río Negro.

En la zona conviven distintos proyectos. Wenelen Suites, de Dypsa Group, vendió su primera etapa en pocos meses y avanzó con una segunda fase de unidades operativas, con niveles de ocupación altos y rentas proyectadas entre 10% al 12% anual.

“El esquema se integra a un pool de renta orientado a empresas de Oil & Gas, con operación profesional a cargo del mismo hotel y una rentabilidad neta ya superior al 10%”, explicó Alejo García Guevara, director comercial de Dypsa.

Idero avanza con proyectos como Añelo Central y otros complejos que buscan ampliar la oferta habitacional en la zona. En 2024, Dypsa e Idero estimaban inversiones conjuntas por unos 120 millones de dólares, impulsadas por el crecimiento en Vaca Muerta.

A ese mapa se sumaron nuevos jugadores en el último año. En 2025 desembarcó Nativa Housing, de Uno en Uno, con 56 unidades y un esquema pensado para inversores.

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