Crudo se dispara tras escalada de tensiones

Los precios del petróleo subieron el domingo por la tarde mientras los inversionistas lidiaban con mensajes contradictorios sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la noticia de que el Estrecho de Ormuz se había cerrado de nuevo.

En las primeras operaciones asiáticas, los futuros del crudo Brent subieron 4.75%, hasta los 94.67 dólares por barril; el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense escaló alrededor de 3.57% hasta los 86.84 dólares el barril.

Irán rechazó nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos, según informó el domingo su agencia estatal de noticias, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que enviaría una delegación para dialogar a Pakistán y que lanzaría nuevos ataques contra Irán a menos que este país aceptara sus condiciones.

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo han aumentado alrededor de 31%, aunque en el punto más álgido llegaron a alcanzar máximos cercanos a los 120 dólares por barril.

Las tensiones también aumentaron después de que Estados Unidos anunció la incautación de un buque de carga iraní que intentaba burlar su bloqueo.

Un destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense abrió fuego contra un buque de carga con bandera iraní en el Golfo de Omán, dejándolo inutilizado, antes de que los infantes de marina abordaran y se apoderaran de la embarcación, según declaró Trump, qujien dijo que el USS Spruance interceptó el barco iraní Touska y “les dio una advertencia clara para que se detuvieran”.

“La tripulación iraní se negó a escuchar, así que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas”, dijo Trump en una publicación de Truth Social

Señaló que el Touska está sujeto a sanciones del Tesoro de Estados Unidos debido a su “historial previo de actividades ilegales”.

“Si bien es cierto que las noticias sobre el nuevo cierre del Estrecho de Ormuz no son buenas, los ataques a barcos no son buenos, las amenazas de Trump contra la infraestructura iraní tampoco, el mercado lo ve como en que las dos partes siguen dialogando”, dijo Michael Brown, estratega sénior de Investigación de Pepperstone.

El anuncio de Irán de que abriría el estrecho provocó un fuerte repunte de las acciones y los bonos el viernes, y una caída de los precios del petróleo, ya que los inversionistas apostaron por el fin de una guerra de siete semanas que cerró el Estrecho de Ormuz, una arteria vital para los envíos mundiales de crudo y gas.

“Ahora que Hormuz ha vuelto a cerrar tras haber estado abierto unas 12 horas, es de esperar que la mayor parte del movimiento que vimos el viernes se revierta”, dijo Brown.

Los futuros del crudo Brent bajaron 9.01 dólares, o 9.07%, a 90.38 dólares el barril; en tanto que los futuros del crudo WTI cayeron 10.48 dólares, u 11.45%, a 83.85 dólares el barril. La mezcla mexicana de exportación descendió 8.35 dólares hasta 84.25 dólares por barril.

En la semana cayó

La semana pasada el crudo retrocedió arrastrado por el anunció del viernes. El Brent cayó 13.17%, por segunda semana consecutiva, mientras que el WTI retrocedió poco más de 5%, con tres semanas con pérdidas. La mezcla mexicana de exportación perdió 7.09 por ciento.

Según un reportero de Axios en X, Estados Unidos e Irán han avanzado en las negociaciones para terminar la guerra.

Trump dijo el viernes durante una entrevista telefónica que Estados Unidos entrará en Irán a un ritmo pausado para recuperar su uranio enriquecido y traerlo de vuelta a Estados Unidos.

“Debo ser muy claro: Irán no aceptará ser una excepción al derecho internacional. Todo aquello en lo que nos comprometamos estará dentro del marco de las normas y el derecho internacional”, declaró Saeed Khatibzadeh, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán.

Situado entre Omán e Irán y uniendo el golfo al norte con el golfo de Omán al sur y el mar Arábigo más allá, el estrecho tiene 33 km de ancho en su punto más estrecho, con un carril de navegación de solo 3 km de ancho en cada dirección.

A través de Ormuz pasa 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo. El estrecho es lo suficientemente profundo para la navegación de los mayores buques petroleros del mundo y es utilizado por los productores de petróleo de la región.