Elektra Motors suma agencias

Elektra Motos, una empresa propiedad de Grupo Salinas, dedicada a la producción y fabricación de motocicletas, abrió siete nuevas agencias a su red de distribución a lo largo del primer trimestre de 2026.

La expansión implica que siete agencias son completamente nuevas, además de remodelaciones de 11 puntos de venta Italika al formato especializado multimarca de Elektra Motos.

Con estas aperturas, la marca supera las 100 agencias Elektra Motos en todo el país, consolidando su cobertura en territorios como Querétaro, Chiapas, Sinaloa y Jalisco.

Arca Continental, que preside Jorge Humberto Santos Reyna y dirige Arturo Gutiérrez Hernández, acaba de marcar otro hito en su agenda social al alcanzar 200 sistemas de captación de agua pluvial en escuelas dentro del programa Escuelas con Agua.

El proyecto, desarrollado junto con Fundación Coca-Cola México, ya beneficia a más de 92,000 personas y tiene capacidad para captar alrededor de 48 millones de litros de lluvia al año, un volumen que en muchas comunidades equivale a una diferencia real entre escasez y resiliencia.

Pero el movimiento no se queda ahí. la firma regiomontana anunció además que instalará 100 nuevos sistemas en 2026 —50 en Jalisco y 50 en Nuevo León— para alcanzar 300 escuelas beneficiadas, con una inversión acumulada de 76 millones de pesos.

Fibra Hotel, un fideicomiso de inversión en bienes raíces dedicado a administrar hoteles, reconoció que tuvo un primer trimestre del año por debajo de sus expectativas provocado por la menor demanda de cuartos en las propiedades que componen su portafolio.

Los ingresos totales de Fibra Hotel cayeron 8.6% entre enero y marzo de este año frente al mismo periodo de 2025 y su flujo operativo descendió 28.3 por ciento.

En los primeros tres meses del año, el portafolio registró una caída en su tarifa efectiva de 3.5% anual, a raíz de un incremento en tarifa promedio de 2.7% y una caída en ocupación de 3.49 por ciento.

Meta tiene previsto llevar a cabo una primera oleada de despidos masivos, prevista para este año, el 20 de mayo, a la que seguirán otras más adelante.

La empresa propietaria de Facebook e Instagram despedirá a alrededor del 10% de su plantilla global; es decir, cerca de 8,000 empleados, en esa ronda inicial, según trascendió el fin de semana.

La empresa tiene previsto realizar más despidos en la segunda mitad del prrsente año, aunque los detalles de esos recortes, incluidas la fecha y la magnitud, aún no se han concretado. Los ejecutivos podrían ajustar sus planes a medida que observen la evolución de las capacidades de inteligencia artificial.

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