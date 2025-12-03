Wall Street avanza levemente ante apuestas por tasas de interés más bajas

Wall Street avanza con timidez en la jornada de media semana. Los inversionistas reaccionan a cifras de nóminas privadas más débiles de lo esperado en Estados Unidos, que hacen caer los rendimientos de los bonos del Tesoro ante las apuestas de un recorte a la tasa de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanza 0.40% a 47,665.30 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.12% a 6,837.75. El Nasdaq Composite tecnológico opera estable con 23,414.79 unidades.

Las empresas estadounidenses redujeron las nóminas privadas en noviembre en la mayor cifra desde principios de 2023, lo que elevó las preocupaciones sobre un debilitamiento del empleo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro caen ante las apuestas por un recorte de tasa.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, que sigue los futuros de la tasa de fondeo, los operadores descuentan un tercer ajuste consecutivo de 25 puntos base en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana (10 de diciembre) con 88.8% de probabilidad.

Adicionalmente, los participantes en el mercado continúan asimilando la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elija a Kevin Hassett, como próximo presidente del banco central, lo que podría llevar la visión de Trump de tasas bajas al banco central.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 operan con ganancias, encabezados por las empresas de energía (+1.56%). Sólo las acciones de tecnología de la información y los bienes raíces caen. Dentro del Dow Jones, UnitedHealth (+2.97%) encabeza las ganancias.