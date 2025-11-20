México asignó 7,095 millones de dólares en gasto social y verde durante 2024: Hacienda

México destinó el año pasado 7,095 millones de dólares, producto de bonos sociales y verdes, a estados y municipios con alto grado de marginación y también a gasto verde.

Esto de acuerdo con el Reporte de Asignación e Impacto de los Bonos ODS 2025 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que fue dado a conocer este jueves 29 de noviembre.

El reporte explicó que fueron tres instrumentos de este tipo a partir de los cuales se obtuvieron los 7,095 millones de dólares.

Se trata de dos bonos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: uno denominado en euros por 2,000 millones de dólares, y otro denominado en yenes japoneses por 1,045 millones de dólares.

Además de un Bono de Desarrollo del Gobierno Federal denominado en pesos, alineado a criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), conocido como Bondes G, por 3,872 millones de dólares.

Dicho financiamiento fue asignado 42 gastos elegibles, dentro de un portafolio que incluye 29 gastos sociales y 13 gastos verdes.

En total, se asignaron 5,400 millones de dólares a estados y municipios con alto grado de marginación, mientras que los 1,695 millones de dólares restantes se destinaron a gasto verde.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público igualmente detalló los objetivos y beneficiarios del gasto social y verde.

Por ejemplo, un total de 1,010 millones de dólares se destinaron a la población que carece de acceso a alimentación nutritiva en zonas rezagadas, con 65,998 niñas, niños y adolescentes de pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas beneficiados.

También se destinaron 1,174 millones de dólares a población que tiene carencia por acceso a servicios de salud, con 12,365 personas que iniciaron tratamiento antirretroviral que se beneficiaron de este gasto.

Asimismo, se asignaron 2,134 millones de dólares se destinaron al gasto de “Educación de calidad”, con lo cual se pudieron otorgar 327,900 becas y además se pudieron hacer mejoras en infraestructura, mantenimiento o equipamiento a 31,237 escuelas públicas.