Activan las alertas Naranja y Amarilla por bajas temperaturas en la CDMX este domingo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja y Alerta Amarilla en la Ciudad de México por el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y mañana del domingo 21 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el boletín oficial emitido este sábado 20 de diciembre, la Alerta Naranja se activó para la demarcación Tlalpan, donde se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, con posibilidad de heladas, en un periodo que comprende de las 00:00 a las 08:00 horas.

Foto: SGIRPC

En tanto, la Alerta Amarilla estará vigente para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo lapso.

Foto: SGIRPC

Ante estas condiciones, las autoridades capitalinas exhortaron a la población a tomar medidas preventivas, como usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana; proteger la piel con crema humectante; evitar cambios bruscos de temperatura; mantenerse bien hidratados y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Asimismo, se recomendó lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial, acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar y, si se utilizan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada para evitar riesgos a la salud.

La SGIRPC recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al 5658 1111 de Locatel o al 555683 2222, línea directa de la dependencia.

Finalmente, las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil durante esta temporada invernal.