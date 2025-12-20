Detienen en Azcapotzalco a generador de violencia ligado a narcomenudeo y extorsión

En una acción coordinada, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cumplimentaron una orden de cateo en la alcaldía Azcapotzalco, donde aseguraron dosis de narcóticos y detuvieron a una persona, informaron autoridades capitalinas.

El operativo se derivó de denuncias ciudadanas que alertaban sobre un domicilio presuntamente utilizado para la venta de drogas. A partir de estos reportes, la SSC y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México realizaron trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo, en coordinación con instancias del Gabinete de Seguridad federal.

Por lo anterior, se realizó un cateo en un inmueble ubicado en el andador Amapilca, en la colonia Santiago Ahuizotla, donde los oficiales aseguraron dos bolsas con marihuana, una libreta con anotaciones y un teléfono celular; además, fue detenido un hombre de 33 años de edad, identificado como Simón Giovanni “N”.

Sobre este caso, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, señaló que el detenido está identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia dedicado al narcomenudeo y la extorsión, que opera principalmente en la zona poniente de la capital. Indicó que durante las diligencias se aseguraron dosis de presunta droga, un teléfono móvil y una libreta con anotaciones posiblemente relacionadas con actividades de extorsión.

Tras concluir la intervención, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades también informaron que, derivado de un cruce de información, el detenido registra dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en el año 2012.

La SSC y la FGJ subrayaron que el despliegue operativo se realizó en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Asimismo, reiteraron su compromiso de mantener acciones coordinadas para la prevención, investigación y combate a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos en la Ciudad de México.