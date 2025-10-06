CFE recaba 15,000 mdp con emisión de bonos sustentables

La empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo 15,000 millones de pesos (816 millones de dólares) por la venta de bonos con etiqueta sustentable en el mercado bursátil local.

La emisión realizada por CFE se llevó a cabo en tres tramos y recibió una demanda de 32,595 millones de pesos o 2.17 veces el monto emitido, con la participación de 7 administradoras de fondos de ahorro para el retiro (afores), bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos federales y la banca de desarrollo.

"Gracias a la sólida demanda obtenida, la CFE fue capaz de reducir, en promedio, 19 puntos base (pbs) las sobretasas de referencia anunciadas inicialmente en los tres tramos emitidos, lo que implicó importantes ahorros financieros para la compañía", dijo la empresa, en un comunicado enviado a los inversionistas.

El bono con clave 'CFE 25-3X' fue emitido por 2,700 millones de pesos a un plazo de 3 años, con una tasa de interés variable determinada mediante la adición de 49 puntos base a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a Un Día o TIIE de Fondeo.

El bono con clave 'CFE 25-4X' fue emitido por 4,800 millones de pesos a un plazo de 10.5 años, con una tasa de interés fija calculada mediante la adición de 145 puntos base a la tasa del MBono 2036, que fue de 8.82 por ciento.

Finalmente, el bono con clave 'CFE 252UX' fue emitido por 7,500 millones de pesos a un plazo de 15 años, con una tasa de interés determinada mediante la adición de 115 puntos base a la tasa del udibono 2040, que fue de 4.55 por ciento.

La emisión de bonos sustentables de CFE recibió calificaciones 'AAA' por parte de las agencias Fitch Ratings, Moody's y S&P, las notas más altas en la escala nacional de esas emisoras. Los agentes colocadores de la emisión fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.

La categoría de bonos sustentables compromete a CFE a invertir un monto similar de recursos al obtenido en la emisión en acciones y proyectos de inversión elegibles de acuerdo a su Marco de Financiamiento Sostenible en categorías Verdes.

